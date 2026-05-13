Suomalaisvalmentaja Jussi Ahokas on johdattanut Kitchener Rangersin jääkiekon OHL:n mestariksi.

Ahokkaan luotsaama Rangers voitti finaalisarjassa Barrie Coltsin tylyin 4–0-lukemin. Sarjan neljäs vääntö päättyi Rangersin 4–2-voittoon.

Kitchenerin saldo pudotuspeleissä oli rautaa: 16 voittoa ja vain kaksi tappiota.

Ahokas, 45, on tehnyt historiaa Pohjois-Amerikassa. SM-liigassa KooKoon ja TPS:n päävalmentajana vuosina 2019–2023 toiminut Ahokas siirtyi tämän jälkeen Kitcheneriin, missä hänestä tuli Kanadan junioriliigan OHL:n ensimmäinen eurooppalainen vastuuluotsi – ja nyt myös ensimmäinen eurooppalainen mestarivalmentaja.

Rangers sai OHL-tittelillä paikan Kanadan junioriliigojen lopputurnaukseen, Memorial Cupiin. Se pelataan Kelownassa myöhemmin toukokuussa.

Ahokas on tuttu kasvo myös Suomen maajoukkueista. Hän johdatti Pikkuleijonat maailmanmestaruuteen vuonna 2016 ja Nuoret Leijonat kolme vuotta myöhemmin.