Poliisi joutui pysäyttämään itsestään ajaneen auton viime kesänä. Auton kuljettaja oli nukahtanut.

Poliisi kohtasi Lappeenrannassa viime heinäkuussa tapauksen, jossa auto jatkoi nätisti matkaansa kuljettajansa sammumisesta huolimatta.

Tuomiossa kerrotaan, että poliisi oli toisen hälytystehtävän yhteydessä sattumalta huomannut epätavallisen tapauksen.

Partio oli kiinnittänyt huomionsa valtatie 6:lla tasaista ylinopeutta ajaneeseen Teslaan, joka ei väistänyt poliiseja valojen räpsyttelystä ja äänimerkeistä huolimatta.

Poliisi ajoi auton rinnalle ja huomasi, että ohituskaistalla ajanut mies istui kuljettajan paikalla lysähtäneessä asennossa vasemmalle kallistuneena. Auto oli ajanut ylinopeutta 15 kilometriä tunnissa ja ohittanut muita ajoneuvoja kuljettajan nukkuessa.

Poliisi sai itsekseen ajaneen auton pysähtymään

Poliiseille tuli mieleen, että kuljettaja oli ehkä saanut sairaskohtauksen. He myös epäilivät, että autossa ehkä oli jonkinlainen automaattiohjaus päällä, koska kuljettaja ei itse osallistunut ajoon. Auton liikkeistä ei olisi poliisin mukaan voinut päätellä, ettei sitä ohjannut ihminen.

Tilanne oli ainutkertainen myös poliisipartiolle, mutta se päätti kokeilla ajaa auton eteen ja saada sen jarruttamalla hidastamaan vauhtiaan. Taktiikka toimi, ja useamman kilometrin jarruttamisen päätteeksi poliisit pysähtyivät Tesla takanaan.