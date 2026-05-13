Suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen teki upean paluun jääkiekon NHL:n pudotuspeleihin, kun hän torjui Buffalo Sabresin 3–2-vierasvoittoon Montreal Canadiensista. Ottelusarja on nyt tasalukemissa 2–2.

Luukkonen torjui ottelussa 28 kertaa. Hänet ohittivat vain Alex Newhook ja Cole Caufield avauserässä.

Tämän jälkeen Sabres nousi 1–2-asemista voittoon Tage Thompsonin ja Zach Bensonin osumilla. Ratkaisumaali tuli ajassa 44.41.

Luukkosen edellisestä ottelusta oli vierähtänyt kolme viikkoa. Hän torjui yhden voiton ja tappion avauskierroksen Boston-sarjassa, mutta Alex Lyon on saanut enemmän vastuuta.

Montreal-fanit selvästi tiedostivat suomalaisvahdin pelitauon, sillä he antoivat Luukkoselle painetta huutamalla tämän nimeä ottelun ensiminuuteilla.

Luukkonen esitti pari huipputorjuntaa muun muassa toisessa erässä, kun Canadiens haki 3–1-maalia ylivoimalla.

Buffalo-hyökkääjä Konsta Helenius teki ottelussa NHL-pudotuspelidebyyttinsä. Hän jäi ilman tehoja vajaan 13 minuutin peliajalla. Helenius oli pelannut edellisen NHL-ottelunsa helmikuun alussa.