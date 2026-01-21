Lihavuus on yleistynyt Suomessa hiljaisesti, ja samalla muita Euroopan maita nopeammin. Erityisen vaarallista on keskivartalolihavuus, toteaa asiantuntija.

Suomalaisista aikuisista miehistä normaalipainon ylittää melkein kaksi kolmasosaa ja naisista selvästi yli puolet.

Lihavien aikuisten määrä onkin Suomessa kaksinkertaistunut kun verrataan vuoteen 1980, mutta lääkärin mukaan kyse ei ole vain nykyihmisen itsekurin puutteesta.

– Eivät meidän geenimme ole muuttuneet tai huonontuneet viimeisen 40 vuoden aikana, eikä myöskään suomalaisten itsekuri. Syy on muuttunut ruokaympäristö, sanoo Painoklinikan ylilääkäri André Heikius MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Hänen mukaansa ihminen on evoluutiobiologisesti luotu tilanteeseen, jossa on niukkuutta.

Kun tarjolla on siis paljon korkeakalorista ruokaa, suosii kylläisyysjärjestelmämme sitä.

– Kun me elämme tässä maailmassa, meitä ympäröivät korkeakaloriset tuotteet sekä myös stressi ja kiire. Lihavuus syntyy siis paljon helpommin. Me emme saa syyllistää yksilöä liikaa ja sanoa, että tämä on tahdonvoimasta kiinni, koska ei se ole, Heikius sanoo.

Mikä tarkoittaa vyötärölihavuus?

Erityisen vaarallista on keskivartalolihavuus. Asiantuntijan mukaan kyse on aineenvaihdunnallisesti aktiivisemmasta rasvasta.

– Se on vatsaontelon rasvaa, ja silloin se tarkoittaa, että on isompi riski tulehdusreaktiolle, insuliiniresistenssille, sydän- ja verisuonitaudeille. Nämä ovat niitä terveydellisesti merkittäviä seikkoja, jotka tekevät nimenomaan keskivartalolihavuudesta vaarallisen, Heikius toteaa.

Heikiuksen mukaan BMI:tä eli painoindeksiä parempi mittari onkin vyötärönympäryksen mittaaminen.

Miehillä 100 senttimetrin ja naisilla 90 senttimetrin vyötärönympärys tarkoittaa vyötärölihavuutta.

– Riskit nousevat kuitenkin jo 10 senttimetriä alempana. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin voi jo lähteä tarkastelemaan omalla kohdalla, että onko tämä tapahtunut nopeasti ja mitä siellä on taustalla. Kun lähdetään hakemaan ratkaisuja, että miten tätä voi muuttaa, niin on tärkeää ymmärtää, että mitkä asiat juuri minun kohdallani vaikuttavat vyötärölihavuuteen.