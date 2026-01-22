Vyötärönympärys on hyvä terveysmittari. Katso videolta ohjeet oikeaoppiseen mittaukseen.
Aikuisista suomalaismiehistä normaalipainon ylittää melkein kaksi kolmasosaa ja suomalaisnaisista selvästi yli puolet. Erityisen vaarallista on, jos lihavuus kohdistuu vyötärön ympärille.
Kasvaneen vyötärön myötä riskit esimerkiksi tulehdusreaktiolle, insuliiniresistenssille sekä sydän- ja verisuonitaudeille ovat suuremmat.
Yllä olevalla videolla näytetään, kuinka vyötärönympärys mitataan oikeaoppisesti ja mitkä luvut kertovat vyötärölihavuudesta.
– Riskit nousevat kuitenkin jo 10 senttimetriä alempana, muistuttaa Painoklinikan ylilääkäri André Heikius MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.
Milloin laihduttamisen tueksi pitäisi ottaa laihdutuslääkkeet? Katso koko keskustelu keskivartalolihavuudesta alla olevalta videolta.
9:11