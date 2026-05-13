Kylmäpäinen paluu painepelissä: NHL:ssä suomalaisloistoa – "Uskomaton joukkuetoveri"

– Hän on tehnyt todella kovaa töitä tiedostaen, että hänen mahdollisuutensa tulee. Totesin hänelle 5–6 päivää sitten, että vastuuta on tulossa, sinun pitää olla valmis. Meillä oli hieno keskustelu, ja hän oli iloinen Lyonin puolesta. Sellainen tämä ryhmä on: Vain voitot ratkaisevat, eikä ole väliä, kuka ne tuo. Tarkoituksemme on vain voittaa jääkiekko-otteluja, kokenut päävalmentaja Lindy Ruff kommentoi.

Luukkonen kehui vierasvoiton jälkeen Lyonin suorituksia, ja painotti, ettei häntä ole harmittanut istua sivussa, kun voittoja on tullut.

Luukkosen esityksen arvoa lisää se, että hän palasi askiin kolmen viikon pelitauolta. Suomalaistorjuja avasi pudotuspelit Sabres-maalilla, mutta hänet otettiin syrjään Boston-sarjan toisessa ottelussa. Tämän jälkeen vastuuta on hoitanut Alex Lyon.

Tässä KooKoo kurittaa Tapparaa – tähtipelaajista rajua kuvaa: "Pitäisi vähän enemmän saada"

– Hän ei paljoa puhu, eikä valita koskaan. Hän on uskomaton joukkuetoveri. Hän odotti maltillisesti, meni maalille ja pelasi upean ottelun, puolustaja Mattias Samuelsson totesi.