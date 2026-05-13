Ukko-Pekka Luukkosen paluuesitys Buffalo Sabresin maalilla keräsi paljon kehuja.
Suomalaisvahti Luukkonen takasi 28 torjunnallaan Buffalolle 3–2-vierasvoiton Montreal Canadiensista. Samalla toisen kierroksen pudotuspelisarja tasoittui 2–2-lukemiin.
Luukkosen esityksen arvoa lisää se, että hän palasi askiin kolmen viikon pelitauolta. Suomalaistorjuja avasi pudotuspelit Sabres-maalilla, mutta hänet otettiin syrjään Boston-sarjan toisessa ottelussa. Tämän jälkeen vastuuta on hoitanut Alex Lyon.
Luukkonen kehui vierasvoiton jälkeen Lyonin suorituksia, ja painotti, ettei häntä ole harmittanut istua sivussa, kun voittoja on tullut.
– Tuntui hyvältä hypätä maalille ja auttaa joukkuetta omalta osaltani, Luukkonen totesi.
Luukkosen paluu sai paljon ylistystä joukkueen sisältä.
– Hän on tehnyt todella kovaa töitä tiedostaen, että hänen mahdollisuutensa tulee. Totesin hänelle 5–6 päivää sitten, että vastuuta on tulossa, sinun pitää olla valmis. Meillä oli hieno keskustelu, ja hän oli iloinen Lyonin puolesta. Sellainen tämä ryhmä on: Vain voitot ratkaisevat, eikä ole väliä, kuka ne tuo. Tarkoituksemme on vain voittaa jääkiekko-otteluja, kokenut päävalmentaja Lindy Ruff kommentoi.