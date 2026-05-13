Trumpin vierailu Kiinaan on myöhästynyt suunnitellusta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan.
Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja.
Trump luetteli Truth Social -sivustollaan julkaisemassa viestissä monia yritysjohtajia, jotka ovat hänen mukanaan Kiinan matkaavassa presidentin Air Force One -virkakoneessa. Yksi heistä on Elon Musk.
Trump kertoo, että hän aikoo pyytää Kiinan presidenttiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkavalla Kiinan-vierailullaan.
Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Xi ja Trump tapasivat toisensa viimeksi viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa.