Suomalainen superfani Jari maksoi yli 3 000 euroa jalkapallon MM-finaalilipusta: "Fifan ahneudella ei ole mitään rajaa"

Jalkapallofani Jari Karppinen aikoo katsoa 11 ottelua paikan päällä kesän 2026 MM-kisoissa. MTV/Getty Images

Julkaistu 13.05.2026 06:00

Jaakko Servo jaakko.servo@mtv.fi

Jari Karppinen, 69, matkustaa kesällä kymmenensiin peräkkäisiin miesten MM-kisoihinsa. Kisojen alla on puhuttanut erityisesti maailman epävakaa geopoliittinen tilanne sekä kalliit hinnat. Suomalaiskannattaja joutui jopa pidentämään työuraansa kisamatkan kustannusten vuoksi. Huuhkajien ja FC Lahden kannattajaksi tunnustautuva Karppinen on nähnyt yli 150 miesten MM-lopputurnauksen ottelua. Se on luultavasti enemmän kuin kenelläkään muulla suomalaisella. MM-kisojen lisäksi Karppinen on ollut paikan päällä kaikissa miesten EM-kisoissa vuodesta 1992 lähtien. Takana on myös neljät Afrikan mestaruuskisat, kolmet Aasian mestaruuskisat, Copa America ja CONCACAF Gold Cup. – Ainoa turnaus, missä en ole käynyt on Oseanian mestaruusturnaus, Karppinen kertoo MTV Urheilun haastattelussa. Jalkapallo on vienyt Karppisen maailman eri kolkkiin. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan 211 jäsenmaasta hän on käynyt jokaisessa. Suomalaisen mieleenpainuvin matkakohde on kuitenkin ollut Tuvalu, joka ei kuulu Fifan jäsenmaihin. – Jalkapallokenttä oli lentokentän jatkeena oleva vara-alue, jossa oli epätasaista luonnonnurmea. Maalikehikko laskettiin aina, kun lentokoneet nousivat tai laskeutuivat. Minäkin olin siellä kehikkoa siirtämässä, Karppinen muistelee. Juttu jatkuu kuvan alla. Tuvalun lentokentällä ihmisiä pelaamassa jalkapalloa. Arkistokuva.2019 Getty Images

Liput 11 MM-otteluun

Karppinen on kiertänyt jalkapallon arvokisoja saman kaveriporukan kanssa vuodesta 1990 lähtien. Tulevan kesän MM-matka Atlantin taakse ei ole poikkeus. Turnauksen aikana mukaan liittyvät myös Karppisen tytär sekä poika.

– Viisihenkisessä ryhmässä on Lahden erotuomarikerhon jäseniä mukana, Karppinen kertoo.

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa kesä-heinäkuussa pelattavat miesten MM-kisat ovat mittasuhteiltaan isoimmat, mitkä on koskaan pelattu. Mukana on aiemman 32 sijaan 48 joukkuetta.

Karppisella on liput 11 otteluun. Liput hän on ostanut pääasiassa virallisten kanavien kautta. Suomesta lähtevät jalkapallofanit ovat voineet hankkia niitä joko Fifan lipunmyynnin tai Suomen Palloliiton kautta, jolla on oma pieni lippukiintiönsä.

Karppinen hurahti jalkapalloon jo kuusivuotiaana ja on sittemmin nähnyt ja kokenut lajin parissa paljon.

Italian 1990 MM-kisat olivat hänen ensimmäinen lopputurnaus paikan päällä.

– Olimme reissussa yhden työkaverin kanssa ja tajusin siellä kuinka iso juttu MM-kisat on. Silloin päätin, että käyn jatkossa kaikissa kisoissa. Se on myös pitänyt.

70 vuoden ikää lähestyvä Karppinen alkoi suunnitella tulevan kesän matkaa heti, kun otteluohjelma ja pelipaikkakunnat julkistettiin.

Käräjätuomarina työskentelevä Karppinen pyytää lomat aina hyvissä ajoin ennen kisoja, jolloin työn ja jalkapalloreissujen sovittaminen käy vielä sujuvasti.Jaakko Servo / MTV

Seattle ja Vancouver valikoituivat pelipaikoiksi kaupunkien läheisyyden vuoksi. Suomalaisryhmä kiertää kahden ensimmäisen viikon ajan otteluissa autolla ja majoittuu omakotitaloissa pelikaupunkien ulkopuolella.

– Talot ovat kymmeniä kilometrejä kaupunkien ulkopuolella. Hinnat laskivat näin useilla tuhansilla dollareilla, Karppinen kertoo.

Seattlessa ryhmä pääsee näkemään myös Bosnia-Hertsegovinan maajoukkueen, jota edustaa suomalaisvideoanalyytikko Rasmus Jansson. Kisojen toinen suomalaisedustettu joukkue on puolestaan Norja, jonka kokkina toimii suomalainen Christian Karlsson.

Hinnoittelu pilvissä

MM-finaalien lippujen hinnat ovat nousseet vuosien saatossa räjähdysmäisesti.

Heinäkuussa New Jerseyssä pelattavan loppuottelun ykköskategorian lipun hinta on kohonnut jopa 10 990 dollariin (noin 9 300 euroon). Fifan virallisessa jälleenmyynnissä lippuja on kaupattu jopa 2,3 miljoonalla dollarilla eli noin 2 miljoonalla eurolla.

Voittoa tavoittelemaksi järjestöksi itseänsä määrittelevä Fifa on kertonut investoivansa MM-kisoista saamansa tulot miesten, naisten ja nuorten jalkapallon kasvun edistämiseen kaikissa Fifan jäsenliiton maissa.

– Ei se varmaankaan ihan koko totuus ole, Fifan toimintaa pitkään seurannut Karppinen arvelee.

Vuoden 1962 Chilen MM-kisojen loppuottelussa lippu maksoi vielä noin 4 dollaria (noin 3,4 euroa). Brasilia vei tuolloin maailmanmestaruuden Tšekkoslovakian kustannuksella.

Liput hinnoitellaan dynaamisesti eli hinta kasvaa kysynnän mukaan. Karppinen osti oman loppuottelulippunsa jo hyvissä ajoin ja "säästi".

– Maksoin finaalilipusta vähän päälle 3 000 euroa, Karppinen vaikeroi hikikarpalo otsallaan.

Loppuottelutiketin hinta on nelinkertainen Karppisen neljä vuotta sitten Qatarissa todistamaansa Argentiinan ja Ranskan väliseen MM-finaaliin.

– Fifan ahneudella ei ole mitään rajaa.

Hän kuitenkin uskoo, että lippujen hinnat tulevat laskemaan kisojen lähestyessä.

– Tällaisissa “mammuttikisoissa” kiinnostavia ja isoja alkusarjan otteluita on hyvin vähän. Kyllä he joutuvat hintoja laskemaan.

Los Angelesissa sijaitsevalla SoFi Stadiumilla on määrä pelata Yhdysvaltojen avausottelun lisäksi seitsemän MM-kisojen ottelua.2026 Getty Images

Liput eivät myöskään ole menneet kaupaksi täysin toivotulla tavalla.

Kisaisäntiin kuuluvan Yhdysvaltain avausotteluun Paraguayta vastaan oli myyty 10. huhtikuuta mennessä 41 000 lippua, vaikka stadionille mahtuu reilut 70 000 katsojaa.

– Jos hinnoittelu pysyy tällaisena, niin sehän kertoo siitä, että Fifa haluaa tehdä futiksesta vain hyvin toimeentulevien lajin. Todellisille jalkapallon ystäville lipun hinnat ovat liian korkeita.

Miten Iranin kisojen käy?

Karppisen intohimosta jalkapalloa kohtaan kertoo se, että hän on joutunut pidentämään työuraansa, jotta pystyy kustantamaan tulevan kisareissun.

– Otteluiden liput ja hinta ovat kokonaisuudessaan niin hintavia.

Halvimmasta lipustaan Karppinen kertoo maksaneensa noin 140 dollaria eli noin 120 euroa.

– Minulla on liput kolmeen Egyptin peliin ja myös yhteen Iranin otteluun. Iranin pelin suhteen saa nähdä mitä tapahtuu.

Iran oli yksi ensimmäisistä kisapaikkansa varmistaneista maista. Maan jalkapalloliitto on kuitenkin vihjaillut, että se voisi vetäytyä turnauksesta. Iran pelkää pelaajiensa ja kannattajiensa turvallisuuden puolesta, koska maa käy sotaa Yhdysvaltojen kanssa.

Karppinen odottaa eniten ensimmäisen pudotuspelikierroksen otteluita Meksikossa.

– Minulla on liput kahteen otteluun siellä. Toivoisin, että pelit pelattaisiin Estadio Azteca stadionilla. Se on kaksinkertainen MM-loppuottelunäyttämö.

Diego Maradona nousi esiin Estadio Azteca stadionilla, kun Argentiina juhli MM-kultaa vuonna 1986.

Suomalaiskannattajan mukaan pelilippujen siirtäminen on tätä nykyä vaivattomampaa.

– Enää ei tarvitse mitään henkilötietoja. Nyt niitä voi siirtää vapaasti ja jopa jälleenmyydä Fifan kautta parhaaksi katsomallaan hinnalla.

Karppinen kertoo, että Fifa ottaa jälleenmyydyistä lipuista 15 prosentin välityspalkkion. Hänen mukaansa tällaista ei ole ollut aiemmin.

Pääsy haastavaa tosifaneille

Kesän MM-kisoissa yhteen otteluun voi ostaa enintään neljä lippua kotitaloutta kohden. Yksi henkilö voi hankkia korkeintaan 40 lippua koko turnaukseen.

Fifan mukaan ensimmäisessä myyntivaiheessa eniten lippuhakemuksia tuli Saksasta, Englannista, Brasiliasta, Espanjasta, Portugalista, Argentiinasta ja Kolumbiasta asuvilta faneilta.

Erityisesti etelä-amerikkalaisilla kannattajilla korkea hinnoittelu voi vaikuttaa osallistumismahdollisuuksiin.

Alhaisten elinkustannusten maissa tulot ovat keskimäärin 50–60 prosenttia pienemmät kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi hallitsevassa maailmanmestarimaassa, jalkapallohullussa Argentiinassa keskimääräinen vuosipalkka on vain noin 14 000 euroa.

Fifa vastasi kritiikkiin laittamalla joulukuussa myyntiin edullisempia 60 dollaria maksavia lippuja, jotta todellisilla kannattajilla olisi parempi mahdollisuus päästä otteluihin.

Amerikkalaisen hotelli- ja majoitusalan järjestön Ahlan mukaan hotellivarausten määrä on jäämässä useimmissa kisojen 11 isäntäkaupungissa selvästi arvioiduista ennusteista. Kuva newyorkilaisen hotellin ulkopuolelta.2026 VIEWpress

Joukkoliikenteen kustannuksilla "hyytävä vaikutus”

Karppinen kertoo lentävänsä 1,5 viikkoa ennen MM-turnauksen huipennusta Suomeen, mutta palaa vielä yksin katsomaan New Jerseyssä pelattavan loppuottelun.

Pilviin kohoavat lippuhinnat eivät ole ainoa asia, joka tyhjentää kisaturistien taskut, sillä myös joukkoliikenteen hinnat ovat Yhdysvaltojen itärannikolla kisojen aikaan moninkertaiset.

Meno-paluujunalippu New Jerseyssä pelattaviin otteluihin saattaa maksaa New Yorkista matkaavalta fanilta jopa 150 dollaria. Se on yli kymmenkertainen hinta tavanomaiseen 12,90 dollarin meno-paluumatkaan verrattuna. Alennuskategorian lippuja ei myöskään ole.

Itärannikon hinnoittelu mietityttää myös Karppista, jonka on todennäköisesti käytettävä julkisia liikennevälineitä finaaliviikonloppuna.

– Loppuottelun jälkeen pitäisi päästä vielä lentokentälle ja Suomeen. Toivon, että New Yorkissa asuva kaverini auttaa siinä.

New Jerseyn viranomaiset ovat kertoneet, että hintojen korotus oli välttämätöntä MM-kisojen isännöintikustannusten kattamiseksi. Fifa puolestaan sanoi lausunnossaan, että, joukkoliikennehinnoittelulla voi olla "hyytävä vaikutus".

Qatarin MM-kisoissa ottelulipulla sai käyttää pelipäivinä metroa ilmaiseksi.2022 Charlotte Wilson/Offside

Fifa solmi isäntäkaupunkisopimuksen vuonna 2018, jossa vaadittiin ilmaista kuljetusta jalkapallofaneihin kaikkiin MM-turnauksen otteluihin. Myöhemmin sääntöä muutettiin siten, että hintojen pitää olla ottelupäivinä kannattajille kohtuulliset.

Fifan toiminta puhuttaa

Pääsihteeri Gianni Infantinon vuodesta 2016 johtamaa Fifaa on varjostanut vuosikaudet erinäiset kritiikit ja kohut.

Viime marraskuussa ihmetystä herätti Infantinon Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille luovuttama Fifan rauhanpalkinto.

Trumpin aikakaudella maailmanpolitiikan epävarmuus on lisääntynyt. Tämän vuoksi hänelle myönnettyä rauhanpalkintoa pidettiin lähinnä mielistelynä.

Gianni Infantino ja Donald Trump ovat hyvissä väleissä. MM-kisoissa Trump tulee ojentamaan mestaruuspokaalin voittajajoukkueelle loppuottelun päätteeksi.2025 Pool

Kesä-heinäkuussa pelattavat kisat järjestetään akuutin ihmisoikeuskriisin keskellä. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan sillä on merkittäviä riskejä ja vaikutuksia erityisesti kaikille kisapaikoilla oleville henkilöille.

Turnauksen ajalle odotetaan myös lukuisia mielenosoituksia. Kokenutta kisakävijää se ei kuitenkaan huoleta.

– Eihän tämä mikään optimi tilanne ole. Infantino on sen verran hyvä kaveri Trumpin kanssa, että uskon, että he saavat Iranin kriisin rauhoittumaan ainakin kisojen ajaksi.

Karppinen on välttynyt kisoja kiertäessä suuremmilta ongelmilta. Ainoan varkauden hän muistaa Portugalin 2004 EM-kisoista.

– Taskuvaras vei lompakkoni, jossa oli Saksa-Hollanti –ottelun pääsylippu. Katsoin ottelun sitten poliisiasemalla yhdessä poliisien kanssa. He olisivat antaneet minun mennä katsomoon, mutta stadionin järjestyksenvalvoja sanoi, että ei onnistu.

"Suomalaiset pärjäävät muille oluen juonnissa"

Vaikka Suomi ei ole koskaan edennyt MM-lopputurnaukseen, on paikalla lähes aina satoja suomalaisia. Qatarin 2022 kisat olivat kuitenkin poikkeus.

– Olisinkohan nähnyt siellä vain noin viisi suomalaista.

Kokenut kisakävijä Karppinen uskoo, ettei vallitseva maailmantilanne innosta suomalaisia lähtemään myöskään tuleviin kisoihin.

Miten suomalaiset futiskannattajat eroavat kisoissa muiden maiden faneista?

– Suomalaiset pärjäävät ainakin oluen juonnissa. Toivottavasti ei tule ylilyöntejä, Karppinen miettii.

FC Lahden ja Suomen maajoukkueiden fanaattinen tukija ei kannata lajin MM-kisoissa mitään tiettyä maata.

– Sanoisin, että sympatiani ovat silti Ranskan puolella, koska he menivät häviämään suuren argentiinalaisyleisön edessä edellisen MM-finaalin.

Suosikkipelaajaa Karppisella ei MM-kisoissa ole. "Jos Suomi ja Jari Litmanen pelaisivat, niin silloin asia olisi toisin". Kuvassa Karppinen Argentiinan ja Ranskan välisessä MM-finaalissa Qatarissa vuonna 2022.Jari Karppisen kotialbumi.

Uskotko, että Huuhkajat yltää joskus MM-lopputurnaukseen?

– Fifahan on harkinnut MM-kisojen laajentamista 64 joukkueen turnaukseksi, mutta saa nähdä.

Karppisen mielestä 32 joukkueen MM-lopputurnaus oli paras vaihtoehto nykyisen 48 maan sijaan.

– Islanti pääsi silloin 32 joukkueen kisoihin (Venäjä, 2018). Se on sellainen saavutus, mitä meidän pitäisi osata arvostaa enemmän.

– Euroopassa taso on niin kova, että voi olla, että minun elinaikanani en tule Suomea MM-lopputurnauksessa näkemään, Karppinen pohtii.

Mitä vinkkejä antaisit ensimmäistä kertaa jalkapallon MM-kisoihin lähtevälle?

– Yksin en suosittele lähtemään. Kannattaa ottaa joku kaveri mukaan haistelemaan tunnelmaa. Kisoista saat sellaisen kipinän, jota haluat vaan lisää. Nopeasti käy niin, että alkaa jo suunnittelemaan seuraavaa kisareissua.

Jalkapallon MM-kisat käydään Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa 11. kesäkuuta –19. heinäkuuta.

