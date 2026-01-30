Kävely tekee hyvää aivoille, muistille ja oppimiskyvylle.
Kävelyn fyysisten terveysvaikutusten tiedetään olevan kiistattomat. UKK-instituutin johtava tutkija Pauliina Husu kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, että jo pienet askelmäärät arjessa parantavat terveyttä merkittävästi.
Mutta kävely ei vahvista vain jalkalihaksia. Aivot kiittävät jokaisesta askeleesta.
Kävelyn vilkastuttama verenkierto tuo aivoihin enemmän happea, hermoimpulssit vilkastuvat ja aivoalueiden väliset yhteydet tehostuvat.
Aivoissa on havaittu jopa rakenteellisia muutoksia, jotka parantavat suoraan muun muassa oppimiskykyä.
– Esimerkiksi muistitoiminnoille tärkeän hippokampuksen tilavuuden on todettu lisääntyvän, Husu kertoo
Kävely on siis yksi helpoimmista tavoista pitää aivot hyvässä vireessä – ilman erityisvarusteita.
Helpotusta masennusoireisiin
Husu muistuttaa, että kävelyllä on tutkitusti yhteys myös henkiseen hyvinvointiin. Paljon liikkuvilla on keskimäärin vähemmän esimerkiksi masennusoireita.
– Monipuolinen liikkuminen toimii ihan masennuksen lievittäjänä, näin voidaan sanoa, Husu kertoo.
Liikunnan yhteyttä elinikään on tutkittu paljonkin. Husu muistuttaa, että enemmän kävelyä harrastavilla on pienempi ennenaikaisen kuolleisuuden riski.
– Ihan sitä ei voi toki luvata, että kun vain kävelet, että näin käy, koska moni muu tekijä vaikuttaa siihen yhteyteen. Mutta selkeä yhteys on.