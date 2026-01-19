Yhdysvaltain presidentti Donald Trump avasi jälleen sanaisen arkkunsa Grönlannista.
Donald Trump kirjoitti Truth Social -pikaviestipalvelussaan maanantaiaamuna Suomen aikaa, että "Nato on kertonut Tanskalle 20 vuoden ajan, että heidän pitää saada Venäjän uhka poistettua Grönlannista".
Trump toteaa, ettei Tanska ole pystynyt tekemään asialle mitään.
– Nyt on aika, ja asia hoidetaan, Trump kirjoittaa huutomerkeillä ryyditettynä.
Valkoisen talon tai Tanskan edustajat eivät vastanneet Reutersin kommenttipyyntöihin asiasta.
Trump on toistuvasti sanonut, että hän haluaa Grönlannin omistajuuden Yhdysvalloille.
Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue. Sekä Tanskan että Grönlannin johtajat ovat painottaneet, ettei saari ole myytävänä tai halua osaksi Yhdysvaltoja.
Lauantaina Trump uhkasi Suomea ja seitsemää muuta maata korkeilla tuontitulleilla, jotka olisivat voimassa, kunnes Grönlannin ostamisesta saataisiin aikaan sopimus.
Financial Timesin mukaan EU-maat harkitsevat massiivisia vastatulleja USA:lle.