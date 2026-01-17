Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää hankkia Grönlantia tavalla tai toisella.

Huomenta Suomen Pöllöraadissa pohdittiin, mitä Grönlannin tilanteen tiimoilta on oikein nyt tapahtumassa.

Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristamäki toteaa Yhdysvaltojen haluavan Grönlannin hallintaansa sekä sotilaallisesti, että sen mineraalien takia.

Hän sanoo kaikkien olevan varpaillaan asian kanssa, koska Trumpin retoriikka on niin ailahtelevaista.

– Kukaan ei oikeastaan vielä tiedä, että mikä se Yhdysvaltain lopullinen tavoite on, tai ainakaan mitkä ne keinot sen tavoitteen toteuttamiseksi on, Ristamäki sanoo.

Viestintäkonsultti Katleena Kortesuo ei usko, että Grönlantiin tulisi sotilaallista operaatiota, vaan että kyse on uhoamisesta ja pelottelusta.

– Uhotaan sillä sotilaallisella läsnäololla, jotta saataisiin hyvä diili. Ja todennäköisesti homma päätyy siihen, että sinne tulee joitakin tukikohtia ja saadaan öljynporausoikeuksia tai mineraalioikeuksia, Kortesuo väittää.

MTV:n politiikan toimittaja Alec Neihum on Kortesuon kanssa samoilla linjoilla.

– Trump haluaa luoda tilaa sille, että kun kalistellaan näillä sotilailla, niin loppujen lopuksi sitten voidaan käydä jotain kauppaa.

"Trump haluaa olla Yhdysvaltojen alueiden laajentaja"

Neihum toteaa Trumpin haluavan olla se presidentti, joka laajensi Yhdysvaltojen alueita.

– Se on tässä se kaikkein keskeisin motiivi, ei mitkään kauhean legitiimit turvallisuushuolet, joiden taakse tällaiset asiat on tietysti helppo maskeerata.

Ristamäki nostaa esille mahdollisuuden, että Grönlannin kysymyksessä tehtäisiin diili, jossa sotilasliitto Nato ikään kuin turvaisi Grönlannin turvallisuuden ja eurooppalaiset maksaisivat sen pääosin.

– Ja sitten Yhdysvallat saisi oikeuden hyödyntää niitä mineraaleja, joiden perässä muun muassa Kiina on. Eihän Yhdysvallat ole ainoa, joka niitä mineraaleja sieltä hamuaa, Ristamäki sanoo.

Grönlanti keskeisellä sijainnilla

Kortesuo huomauttaa, että Grönlanti sijaitsee oleellisella paikalla geopoliittisesti, kun jäätiköt sulavat ja arktiset merireitit avautuvat yhä paremmin.

– Ymmärrän, että Yhdysvalloilla on siihen (Grönlantiin) intressi, mutta kukaan muu ei ottanut aikaisemmin sanoa, että me otamme sen sotilaallisin keinoin.

Neihum toteaa tätä taustaa vasten olevan hurja asia, että nyt Suomikin on lähettämässä sotilaita, joskin vain kaksi.

– Kaksi parasta, letkauttaa Ristamäki

Neihum hämmästelee, että turvallisuusuhka, jota varten sotilaita lähetetään, on tavallaan Yhdysvallat, joka on samalla meidän Nato-kumppanimme.

– Jos tällainen metodi toimii, niin haluan, että me Hämeenlinnassa lähdetään vaatimaan Toijalaa, koska me tarvitsemme Toijalaa puskuriksi Tamperetta vastaan, veistelee Kortesuo.

Ristamäki pohtii, että mikäli kuka tunnustaisi Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja, mikäli Yhdysvallat ottaisi sen haltuunsa sotilaallisesti.

Kortesuo miettii, että Yhdysvaltain asevoimatkaan eivät välttämättä ihan kaikkea suostu tekemään.

– Mikä olisi se syy, että motivoisit oikeasti Yhdysvaltain sotilasjoukkoja menemään Grönlantiin, hän kysyy.

– Kun kyseessä on Tanska, joka on hyvämaineinen ja rauhallinen maa, niin ei Yhdysvaltain kansakaan anna sille laajaa tukea edes näinä hulluina aikoina, että lähetetäänpä nyt niitä sotilaita sinne, jatkaa Neihum.

Ristamäen mukaan vain karttaa katsomalla huomaa, että Grönlanti tulee joka tapauksessa olemaan uuden globaalin valtataistelun keskeisiä alueita, kuten arktinen alue ylipäänsä.