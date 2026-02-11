Venäjä ei halua, että länsimaat lisäävät sotilaallista läsnäoloa Grönlannissa.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo Venäjän ryhtyvän sotilaallisiin vastatoimiin, mikäli länsimaat lisäävät sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa.
– Mikäli Grönlanti militarisoidaan ja Venäjää vastaan muodostetaan sotilaallisia valmiuksia, ryhdymme tietenkin asiaankuuluviin vastatoimiin, mukaan lukien sotilaallis-tekniset toimet, Lavrov sanoi puhuessaan venäläisille kansanedustajille.
Useat länsimaat lähettivät hiljattain sotilaitaan Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi haluavansa ottaa Grönlannin haltuunsa.
Myös Suomi lähetti Grönlantiin kaksi yhteysupseeria, jotka olivat puolustusministeriön mukaan tutustumassa harjoitustoiminnan mahdollisuuksiin.
Sittemmin Trump peruutti puheitaan sovittuaan Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen.
Trump on sanonut aiemmin, että mikäli Yhdysvallat ei valtaa Grönlantia, Venäjä ja Kiina voivat tehdä niin.
Lavrov syytti puheessaan Tanskaa grönlantilaisten kohtelemista toisen luokan kansalaisina.