Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan 10 prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia.
Trump kertoo asiasta Truth Social- alustallaan.
Kesäkuun alussa tulli nousee Trumpin mukaan 25 prosenttiin. Trump sanoo, että maiden olisi maksettava tulleja kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.
Trump sanoi perjantaina, että hän saattaa asettaa tuontitulleja maille, jotka eivät tue hänen Grönlanti-suunnitelmiaan.