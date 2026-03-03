Liiketoiminta ja kehitys

Trumpin mukaan Yhdysvallat auttaa hyökkäyksellään iranilaisia kansannousuun ja siten syrjäyttämään nykyhallituksen sekä Iranin vallankumouskaartin.

Trump totesi sunnuntaina sodan jatkuvan ainakin neljästä viiteen viikkoa, mutta nyt CNN:n haastattelussa hän antaa ymmärtää, että sota kestäisikin mahdollisesti vähemmän aikaa.

Haastattelussa Trumpilta kysyttiin, kuinka kauan sota kestää. Trump totesi, ettei halua sen kestävän liian pitkään.

– Annamme Iranille kunnolla turpiin. Se etenee minusta oikein hyvin. Tehokkaasti. Meillä on maailman mahtavin armeija ja käytämme sitä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi uutiskanava CNN :lle maanantaina noin yhdeksän minuutin mittaisen puhelinhaastattelun, jossa kertoi Yhdysvaltain saavutuksista Iranissa ja tulevista suunnitelmista.

Trump uhoaa, että "iso aalto" Iraniin on vielä tulossa.

Yhdysvallat surmasi lauantaina alkaneissa iskuissaan 49 Iranin johtohahmoa, muun muassa maan korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenein , Trump vahvistaa haastattelussa. Trumpin mukaan niin Yhdysvallat kuin Irankaan ei tiedä tällä hetkellä, kuka Irania johtaa.

– Tällä hetkellä haluamme kaikkien pysyvän turvassa sisällä, sillä ulkona on turvatonta. Tulee olemaan entistäkin turvattomampaa. Emme ole edes iskeneet (Iraniin) vielä kovaa. Iso aalto on tulossa pian, Trump uhkaa.

Yhdysvallat ja Iran kävivät vielä viime viikolla Omanin välittämiä neuvotteluja Genevessä.

Neuvotteluita oli tarkoitus jatkaa vielä maanantaina eli eilen. Iran ei kuitenkaan taipunut Yhdysvaltojen vaatimukseen lopettaa uraanin rikastaminen.

– Yritä ymmärtää, he elivät myrskypilvien alla vuosia. Sen vuoksi rauha ei ollut mahdollinen, Trump toteaa.