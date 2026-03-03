Trump uhoaa, että "iso aalto" Iraniin on vielä tulossa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi uutiskanava CNN:lle maanantaina noin yhdeksän minuutin mittaisen puhelinhaastattelun, jossa kertoi Yhdysvaltain saavutuksista Iranissa ja tulevista suunnitelmista.
– Annamme Iranille kunnolla turpiin. Se etenee minusta oikein hyvin. Tehokkaasti. Meillä on maailman mahtavin armeija ja käytämme sitä.
Haastattelussa Trumpilta kysyttiin, kuinka kauan sota kestää. Trump totesi, ettei halua sen kestävän liian pitkään.
Trump totesi sunnuntaina sodan jatkuvan ainakin neljästä viiteen viikkoa, mutta nyt CNN:n haastattelussa hän antaa ymmärtää, että sota kestäisikin mahdollisesti vähemmän aikaa.
– Olemme aikataulua edellä.
"Iso aalto"
Trumpin mukaan Yhdysvallat auttaa hyökkäyksellään iranilaisia kansannousuun ja siten syrjäyttämään nykyhallituksen sekä Iranin vallankumouskaartin.