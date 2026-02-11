Nato on aloittanut operaation parantaakseen jäsenmaidensa arktisen alueen turvallisuutta.

Keskiviikkona alkanut Arctic Sentry -operaatio koordinoi liittolaisten kasvavaa sotilaallista läsnäoloa ja harjoituksia arktisella alueella.

Nato aloitti operaation suunnittelun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Naton pääsihteeri Mark Rutte tapasivat Maailman Talousfoorumissa Davosissa viime kuussa.

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Janne Puumalaisen mukaan Trumpin uhkaukset Grönlannin haltuun ottamisesta loppuivat siihen, kun pääsihteeri Rutte lupasi Davosissa Naton parantavan arktisen alueen turvallisuutta.

– Tämä operaatio on se keskeinen keino, jolla Nato vastaa Trumpin huoliin siitä, että Kiina ja Venäjä uhkaavat Grönlantia ja sitä kautta Yhdysvaltoja.

NATO‑lähteistä kerrotaan, että vaikka Venäjän ja Kiinan kiinnostus arktiseen alueeseen on kasvanut, ei kuitenkaan tällaista Trumpin kuvaamaa akuuttia uhkaa ole.

– Siksi tämä operaatio eroaa aiemmista vastaavista, kuten vaikkapa Itämeren valvonta‑operaatiosta, joka oli ihan suora vastaus kaapelirikkoihin.

Miten mittavasta panostuksesta on kyse?

Janne Puumalaisen mukaan osittain kyse on vain jo olemassa olevien toimintojen ja harjoitusten uudelleenbrändäyksestä ja keskittämisestä yhden sateenvarjon alle

– Uusien resurssien määrä arktisen alueen puolustukseen riippuu siitä, miten paljon NATO‑maat niitä lupaavat, ja tämä ei ole vielä selvää.

– Suomen kannalta tämä operaatio on joka tapauksessa hyvä uutinen, koska arktisen alueen parempi huomioiminen on ollut Suomelle keskeinen tavoite.