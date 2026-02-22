EU vaatii Yhdysvaltain hallintoa kunnioittamaan jo solmittua tullisopimusta siitä huolimatta, että presidentti Donald Trump määräsi viikonloppuna uusia tulleja.
EU ja Yhdysvallat sopivat viime kesänä 15 prosentin yleisestä tuontitullista EU:sta tuotaville tuotteille. Trump puolestaan ilmoitti lauantaina nostavansa maailmanlaajuisen tuontitullin 15 prosenttiin.
Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun maan korkein oikeus kumosi Trumpin poikkeuslain nojalla asettamat laajat tuontitullit.
EU:n mukaan sille kohdistetut tullit eivät saa nousta sovittua korkeammiksi.
– Sopimus on sopimus. Yhdysvaltain suurimpana kauppakumppanina EU odottaa Yhdysvaltojen kunnioittavan sitoumuksiaan, Euroopan komissio sanoi lausunnossaan.