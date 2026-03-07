Afganistania hallitseva äärijärjestö Taleban on kiristänyt otettaan kansalaisistaan, erityisesti naisista ja lapsista.

Talebanin johtaja Hibatullah Akhundzada allekirjoitti tammikuussa uuden lakikokoelman, joka sallii räikeän väkivallan naisia ja lapsia kohtaan.

Asiasta kertovat useat mediat niin Suomessa kuin maailmalla, lisäksi Afganistanin riippumaton ihmisoikeustoimikunta Rawadari on analysoinut lakikokoelmaa tiedotteessaan.

MTV Uutiset on aiemmin kertonut useista afgaaninaisia koskeneista tapauksista sekä ihmisoikeustilanteesta Afganistanissa. Niistä lisää alla olevissa linkeissä. Artikkeli jatkuu niiden jälkeen.

Kaikki sallittua, paitsi jälkien jättäminen

Uudessa lakikokoelmassa on useita uudistuksia jo ennestään ihmisoikeuksia rikkovaan lakiin. Tässä artikkelissa käsitellään nimenomaisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvia muutoksia.

Uusi laki sallii muun muassa aviomiehen käyttää väkivaltaa vaimoonsa. Rangaistavaa on ainoastaan sellainen väkivalta, joka jättää näkyviä jälkiä, esimerkiksi haavoja, ruhjeita tai mustelmia.

Henkistä sekä seksuaalista väkivaltaa ei ole osoitettu tuomittavaksi.

Jos nainen pystyy todistamaan oikeudessa aviomiehen käyttäneen väkivaltaa, miehelle voidaan tuomita viidentoista päivän vankeusrangaistus.

Lain mukaan, jos nainen vierailee sukulaistensa luona ilman aviomiehen lupaa eikä palaa kotiin pyynnöstä, nainen sekä kaikki ne perheenjäsenet, jotka ovat estäneet häntä palaamasta kotiin, katsotaan rikollisiksi.

Tuomio on tässä tapauksessa kolme kuukautta vankeutta.

Ihmisoikeusjärjestön mukaan säädös altistaa naiset perheväkivallalle, sillä aviomiesten harjoittamaa väkivaltaa pakenevat naiset eivät tämän lakiuudistuksen jälkeen voi enää hakeutua turvaan.

Opettajien annetaan käyttää myös väkivaltaa lapsia kohtaan, tietyin rajoituksin. Kuten aviomiesten käyttämässä väkivallassa vaimojaan kohtaan, niin lastenkaan kohdalla, näkyviä jälkiä ei saa jäädä.

Perheenisä voi myös rangaista lastaan esimerkiksi siinä tapauksessa, jos lapsi jättää rukoilematta.

Kansa jaetaan neljään luokkaan

Lakikokoelmassa myös määritellään, kuinka tuomiossa määritellään rangaistuksen muoto sekä ankaruus. Ei suinkaan rikoksen luonteen, vaan tekijän sosiaalisen aseman perusteella.

Yhteiskunta jaetaan lain mukaan käytännössä neljään luokkaan: oppineet, eliitti, keskiluokka sekä alempi luokka.

Esimerkiksi jos rikoksen tekee oppinut, rangaistuksena on vain neuvo tai ohjeistus. Eliittiä edustava joutuu oikeuden eteen, mutta tässäkin tapauksessa rangaistuksena on vain ohjeistus. Sen sijaan keskiluokkaa rangaistaan vankeusrangaistuksella ja alempaa luokkaa vankilan lisäksi myös fyysisellä kurituksella.

Lakikokoelmassa mainitaan myös useasti sana orja. Esimerkiksi rangaistusta määrittäessä painoa annetaan sille, "onko rikollinen vapaa vai orja".

Käytäntö rikkoo tasa-arvon periaatetta, syrjinnän estämistä, rikoksen ja rangaistuksen välistä suhteellisuutta sekä julman ja epäinhimillisen rangaistuksen kieltämistä, ihmisoikeusjärjestö Rawadari katsoo.

Viitteitä rikoksesta ihmisyyttä vastaan

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on jo vuosia sitten vaatinut, että Talebanin naisiin ja tyttöihin kohdistamia rajoituksia ja sortoa Afganistanissa pitää tutkia rikoksena ihmisyyttä vastaan. Tunnusmerkkejä siitä on, käy ilmi vuonna 2023 Amnestyn ja Kansainvälisen juristikomission (International Commission of Jurists) tekemästä raportista.

Rikoksesta ihmisyyttä vastaan lisäksi puhutaan sukupuoleen perustuvasta apartheidistä. Asiasta on kertonut Afganistan-asiantuntija ja ihmisoikeusvaikuttaja Aziza Hossaini pariin otteeseen MTV Uutisissa. Lue lisää aiheesta tästä.

Hossainin mukaan Afganistanissa naisilta on kielletty kaikki muu paitsi hengittäminen.

– Naiset saavat ainoastaan olla talonsa sisällä, kasvattaa lapset, olla jonkun vaimo tai tytär, Hossaini totesi vuonna 2023.

1:53 Haastattelussa Hossaini kertoo naisten tilanteesta Afganistanissa. Video vuodelta 2023.

Käytännössä jokainen nainen on siis riippuvainen ja sidottu miespuolisiin lähisukulaisiin ja aviomieheen. Itsenäinen elämä ei ole sallittua. Nainen ei saa poistua kotoaan ilman perheen mieshenkilöä, aviomiestä tai heidän lupaansa.

Lisäksi Taleban on kieltänyt rakennuksista sellaiset ikkunat, joiden kautta voi nähdä alueille, joita "naiset usein käyttävät", kuten keittiöt, pihat ja kaivot. Talebanin mukaan kyseisissä paikoissa naisen näkeminen voi johtaa "säädyttömiin tekoihin".

Taleban pääsi takaisin valtaan syksyllä 2021, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta sekasortoisesti.