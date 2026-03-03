Yhdysvallat ja Israel ovat hyökkäyksellään Iranin hallintoa kohtaan antaneet toivoa paremmasta tulevaisuudesta monelle iranilaiselle. Suomessa asuvien iranilaisten mukaan moni iloitsee ajatollah Ali Khamenein kuolemasta.
Suomessa asuvat iranilaiset Leila Gharajeh Daghi ja stand up -koomikkona ja nykyisin myös K-kauppiaana tunnettu Ali Jahangiri vierailivat tänään MTV Uutiset Livessä kertomassa ajatuksiaan Iranin tilanteesta.
Yhdysvallat ja Israel ovat hyökkäyksellään Iranin hallintoa kohtaan antaneet toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Sunnuntainen uutinen Iranin ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein kuolemasta sai kansan suomeniranilaiset puhkeamaan juhlaan.
Ali Jahangiri kertoo juhlineensa saatuaan tiedon Irania diktaattorimaisesti hallinneen Khamenein kuolemasta.
– Minulle tuli tekstiviestinä että nyt jätkät torille, juhlittiin johonkin kolmeen–neljään asti yöllä, Jahangiri kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.
Iranin hallinto on viime vuoden lopulta alkaen tappanut yli kymmeniä tuhansiä ihmistä. Kansalaisten epätoivoisuus tilanteestaan näkyy suhtautumisessa Yhdysvaltain ja Israelin toimiin.
– Sota on viimeinen vaihtoehto selvitä diktatuurista ja tästä hallinnosta. Voimme lopulta saada vapaan Iranin ja demokraattisen hallinnon maahamme. Katsoin eilen videota, jossa nainen, jonka talo oli vaurioitunut amerikkalaisten iskussa Tehraniin, huusi: kiitos herra Trump, kiitos Benjamin Netanyahu, Ali Jahangiri totesi MTV:n haastattelussa.