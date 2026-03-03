– Minulle tuli tekstiviestinä että nyt jätkät torille, juhlittiin johonkin kolmeen–neljään asti yöllä, Jahangiri kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa. Iranin hallinto on viime vuoden lopulta alkaen tappanut yli kymmeniä tuhansiä ihmistä. Kansalaisten epätoivoisuus tilanteestaan näkyy suhtautumisessa Yhdysvaltain ja Israelin toimiin. – Sota on viimeinen vaihtoehto selvitä diktatuurista ja tästä hallinnosta. Voimme lopulta saada vapaan Iranin ja demokraattisen hallinnon maahamme. Katsoin eilen videota, jossa nainen, jonka talo oli vaurioitunut amerikkalaisten iskussa Tehraniin, huusi: kiitos herra Trump , kiitos Benjamin Netanyahu , Ali Jahangiri totesi MTV:n haastattelussa.

Suomessa asuvat iranilaiset Leila Gharajeh Daghi ja stand up -koomikkona ja nykyisin myös K-kauppiaana tunnettu Ali Jahangiri vierailivat tänään MTV Uutiset Livessä kertomassa ajatuksiaan Iranin tilanteesta.

"Uskonto ja laki pitäisi erottaa"

– Haluamme pääministerin, haluaisimme ihmisoikeudet ja haluamme, että uskonto ja laki erotetaan. Nykyään Iranissa uskonto ja laki ovat samassa paketissa ja tämä ei ole hyvä, sanoo Suomessa asuva Leila Ghajajeh Daghi .

– Asuin 25 vuotta Iranissa ja moraalipoliisit olivat perässäni. Valtio on aina pitänyt naisia alempana, hän jatkaa.

– Se näkyy siinä, miten vähän moskeijoissa käydään tai siinä, että siellä on poltettu moskeijoita. Jos iranilaiset olisivat jossain määrin uskonnollista väkeä, eivät he tekisi tällaista.