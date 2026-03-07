Suomalaiset onnistuivat erinomaisesti yhdistetyn maailmancupin sekaparikilpailun mäkiosuudella.

Suomen Minja Korhonen ja Ilkka Herola lähtevät kärkipaikalta hiihto-osuudelle yhdistetyn maailmancupin historiallisessa sekaparikilpailussa Lahdessa. Kerta on ensimmäinen, kun kilpailumuoto on maailmancupin ja Salpausselän kisojen ohjelmassa.



Korhonen venytti mäkiosuudella Lahden betonista 116 ja Herola peräti 130 metriä.



– En ole varma, oliko tämä pisin hyppyni tästä mäestä. Kisassa en ole välttämättä hypännyt koskaan pidemmälle, Herola pyöritteli.



Suomen ykköspari lähtee ladulle kymmenen sekuntia ennen Yhdysvaltojen ykkösjoukkuetta. Japani vaanii 20 sekunnin päässä. Pahimmista uhkaajista Saksan ykkösjoukkue on 25:n, Itävallan ykkösjoukkue 27:n ja Norjan ykkösjoukkue 32 sekunnin päässä.



– Lähdemme taistelemaan voitosta, mutta emme voi lähteä soitellen sotaan, Herola muistutti.



Herola sijoittui eilen miesten henkilökohtaisessa kilpailussa kolmanneksi, ja Korhonen otti uransa ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoiton naisten kilpailussa.



Korhonen kuvaili hyppyään keskiverroksi ja myönsi tarvinneensa illalla aikaa tunteiden tasaamiseen.



– Kisapaikoilla meni aikaa vielä pari tuntia doping-testin takia. Sitten oli vielä matka Heinolan Vierumäelle majoitukseen. Sekin vei aikaa, Korhonen sanoi.



Hän kertoi päässeensä sänkyyn ennen puolta yötä.



– Kyllähän eilinen oli pieni sykkeennostatus, mutta nyt pystyin hyppäämään ehkä jopa rennommin. On supersiistiä kilpailla näin ison yleisön edessä.

Mielenkiintoinen sprintti

Myös Suomen kakkosjoukkue Heta Hirvonen–Otto Niittykoski pääsee ladulle erinomaisista asemista ja starttaa 27 sekuntia kärjen jälkeen. Hirvonen ponnisti 116 ja Niittykoski peräti 127 metriä.



– Yleisön kannustus kuului torniin saakka, mutta koekierroksella hyppäsin paremmin kuin kilpailussa, lahtelainen Hirvonen tuumi.



Niittykoski nautiskeli jälleen hetkistä mäkiosuuden johtajan tuolilla, kun torstain varakilpailun ja perjantain henkilökohtaisen kilpailun lisäksi hän onnistui mäessä myös lauantaina.



– Mahtavaa, että olen päässyt loppukaudesta tällaiseen vireeseen. Hiihdosta tulee mielenkiintoinen, kun hiihdämme sprinttikierroksia, hän viittasi 1,5 kilometrin lenkkeihin, joita jokaiselle urheilijalle kertyy neljä.



Hiihto-osuus alkaa kello 15.30.