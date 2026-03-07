Stan Saanila on mukana Myyrä-ohjelmassa.

Koomikko Stan Saanilaa ei ole aikaisemmin näkynyt tosi-tv-ohjelmissa, mutta tänä keväänä siihen tulee poikkeus. Saanila on mukana Myyrä-ohjelmassa.

Saanila kertoo, miksi halusi nyt tehdä poikkeuksen ja lähteä mukaan ohjelmaan.

– Ei ole aikaisemmin luvattu, että ollaan lämpimässä. Jos olisi kyseessä ollut vuoristokiipeilyä tai rämeessä tarpomista, niin olisin sanonut kiitos, kiitos, mutta ei kiitos. Nyt luvattiin, että palmuja ja lämmintä, Saanila kertoo.

Saanila oli etukäteen ajatellut, millaista kuvauksissa on.

– Se oli itseasiassa ihanaa ja parempaa, kun mitä kuvittelin. Yhteishenki oli todella vahva. Meistä muodostui jengi, Saanila sanoo.