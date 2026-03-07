



Rita Niemi-Manninen poti vauvakuumetta, Aki Manninen pisti hanttiin – näin tilanne ratkesi 6:48 Katso koko haastattelu videolta: Näin Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen ovat puhuneet Donna-tyttärelleen julkisuudesta Julkaistu 07.03.2026 14:07 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Uudella Petolliset-kaudella kilpaileva Rita Niemi-Manninen valottaa MTV Uutisille, mikä on tilanne hänen lapsihaaveensa suhteen. Hyvinvointiyrittäjä ja mediapersoona Rita Niemi-Manninen kilpailee Nelosen Petolliset-ohjelman uudella, maaliskuussa alkavalla kaudella. Niemi-Manninen osasi odottaa, että Petolliset on kimurantti kokemus, mutta pelin todellinen luonne pääsi silti yllättämään hänet. Hän kuvailee kokemuksen olleen psykedeelinen. – Mihinkään ei voi uskoa. Jos joku sanoo, että minulla on leopardikuvioinen paita, niin ajattelet hänen valehtelevan, vaikka silmäsi näkevät leopardikuvion. Ajattelet, että onko sittenkään, hän kertasi kokemusta MTV Uutisille Petolliset-mediatilaisuudessa.

Rita Niemi-Mannisen mukaan Petolliset oli "psykedeelinen" kokemus. All Over Press

Niemi-Mannisen ja hänen puolisonsa, hyvinvointiyrittäjä Aki Mannisen tytär Donna on innoissaan siitä, että äiti on mukana Petollisissa.

– Hän oli jo silloin, kun olin muutama vuosi sitten Selviytyjissä. Olin silloin myös aika kauan pois kotoa. Ensimmäisenä Donna taisi kysyä, että "Äiti, oletko taas tosi kauan poissa?". Sanoin, etten onneksi niin kauaa, hän nauroi.

– Lasta täytyy tietyisti valmistella siihen, että minulta otetaan puhelin pois eikä minulle voi soittaa. Hän on vasta 6-vuotias, pieni, eli siinä on aina oma juttunsa, hän lisäsi.

Lapsihaaveita

Niemi-Manninen on kertonut julkisesti haaveilevansa vielä yhdestä lapsesta. Hänen puolisonsa Manninen sen sijaan on tehnyt selväksi, ettei todellakaan halua enää perheenlisäystä. Pari käsitteli aihetta ja siihen liittyviä näkemyserojaan muun muassa Sillai kai -podcastinsa tammikuussa julkaistussa jaksossa.

Niemi-Mannisen mukaan hän ja hänen puolisonsa ovat jatkaneet asiasta puhumista. Tilanne on rauhoittunut, hän kertoi.

– En ole nostanut käsiä pystyyn, mutta antaa olla. Minun ei tarvitse saada vauvaa. Elämäni jatkuu hyvänä, meillä on hyvä elämä. Olen saanut enemmän kuin osasin ikinä haaveilla. Kaikki on hyvin, hän sanoi.

Niemi-Manninen uskoo vauva jäävän vain haaveeksi.

– Se herättää välillä haikeaakin tunnetta, mutta nyt se on jo vähän laantunut. Olemme puhuneet ja käsitelleet tätä, ja ymmärrän Akinkin pointin. Ymmärrän myös oman ikäni ja sen, millainen olen persoonana. Tykkään paljon vapaudesta ja siitä, että elämä on helppoa. Vauvavuosi ei ole kaikista vapainta aikaa, hän sanoi.

– Kuitenkin jos arvomaailmasta puhutaan, niin minulle vapaus, terveys ja rakkaus ovat kärkikolmikossa. Kun sen pohjalta miettii tätä asiaa, niin kaikki on oikeasti ihan hyvin, hän jatkoi.

