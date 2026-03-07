Uudella Petolliset-kaudella kilpaileva Rita Niemi-Manninen valottaa MTV Uutisille, mikä on tilanne hänen lapsihaaveensa suhteen.
Hyvinvointiyrittäjä ja mediapersoona Rita Niemi-Manninen kilpailee Nelosen Petolliset-ohjelman uudella, maaliskuussa alkavalla kaudella.
Niemi-Manninen osasi odottaa, että Petolliset on kimurantti kokemus, mutta pelin todellinen luonne pääsi silti yllättämään hänet. Hän kuvailee kokemuksen olleen psykedeelinen.
– Mihinkään ei voi uskoa. Jos joku sanoo, että minulla on leopardikuvioinen paita, niin ajattelet hänen valehtelevan, vaikka silmäsi näkevät leopardikuvion. Ajattelet, että onko sittenkään, hän kertasi kokemusta MTV Uutisille Petolliset-mediatilaisuudessa.