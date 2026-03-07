Musiikkimaailman palkinnot jaetaan tänään Espoon Metro Areenalla. MTV lähettää suoraa lähetystä Emma-gaalan punaiselta matolta kello 15.30 alkaen tässä artikkelissa!
Suomen artistitähdet kokoontuvat tänään Espooseen, kun vuoden 2025 Emma-palkinnot jaetaan.
Tapahtumasta raportoi myös MTV. Punaiselta matosta suoraan haastatteluun astelee muun muassa eniten ehdokkuuksia kahminut Ares. Pikavauhtia Suomen suosituimpien artistien joukkoon noussut Ares on ehdolla kuudessa kategoriassa: Vuoden Artisti, Vuoden Albumi, Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Rap ja Vuoden Kotimainen Artisti/Yhtye.
Suora kurkistus tapahtumaan nähdään myös tv:n puolella Seitsemän uutisissa.