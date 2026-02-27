Maiden väliset suhteet ovat kiristyneet viime kuukausina.

Rajaselkkaukset Afganistanin ja Pakistanin rajalla ovat kiihtyneet uudelleen sen jälkeen, kun Pakistan teki perjantain vastaisena yönä ilmaiskuja Afganistaniin, uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat.



Yön aikana puhjenneet väkivaltaisuudet ulottuivat muun muassa pakolaisleiriin, jossa oli Pakistanista vasta saapuneita afganistanilaisia. Paikallisten viranomaisten mukaan useita ihmisiä haavoittui.



Afganistanin puolelta rajaa olevat AFP:n toimittajat kuulivat perjantaiaamuna tykistön tulitusta lähellä Torkhamin rajanylityspaikkaa. He näkivät lisäksi afganistanilaissotilaiden suuntaavan raja-alueelle.



Rajanylityspaikka on ollut auki Pakistanista palaaville afganistanilaispakolaisille, vaikka muuten maiden välinen raja on ollut suurelta osin suljettu taisteluiden takia.

Pakistan teki ilmaiskuja Afganistaniin

Pakistan kertoi varhain perjantaina tehneensä ilmaiskuja Afganistanissa pääkaupunki Kabulissa sekä Kandaharissa.



Tätä ennen afganistanilaisjoukot olivat hyökänneet pakistanilaissotilaita vastaan maiden välisellä rajalla torstai-iltana. Taleban-hallinnon mukaan hyökkäys oli kostotoimi aiemmista iskuista.



Afganistan sanoi tehneensä varhain perjantaina uusia kostoiskuja Pakistania vastaan, mutta yleisradioyhtiö BBC:n mukaan asiasta kertova päivitys on sittemmin poistettu viestipalvelu X:stä.



Afganistanin Taleban-hallinto vahvisti Pakistanin tekemät ilmaiskut. Hallinnon tiedottajan mukaan iskuissa ei aiheutunut kuolonuhreja.



Uutistoimisto AFP:n mukaan Pakistanin puolustusministeri Khawaja Asif sanoi X:ssä, että hänen maansa on sodassa Afganistanin Taleban-hallinnon kanssa.

