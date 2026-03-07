Jääkiekon SM-liigan lauantai-illassa mitellään seitsemän ottelua. Panosta riiittää paikkakunnalta toiselle.

SM-liigakierros lauantaina:

HPK–Kärpät klo 16

Jukurit–Ässät klo 17

KooKoo–HIFK klo 17

SaiPa–Pelicans klo 17

Sport–JYP klo 17

TPS–Ilves klo 17

Tappara–KalPa klo 18.30

Tapparan luottosentteri Aapeli Räsänen on väliaikaisessa pelikiellossa illan KalPa-ottelussa. Räsänen taklasi perjantaina paikallisväännössä Ilveksen Simon Johanssonia ja sai ulosajon. Kurinpito on siis tulkinnut tapauksen ainakin yhden ottelun pelikiellon arvoiseksi. Lopullinen tuomio julkaistaan myöhemmin tänään.

Räsäsen paikan hurjassa kakkosketjussa ottaa Justin Addamo. Hänen laidoillaan siis pisterohmut Benjamin Rautiainen ja Joachim Blichfeld. Torjuntavuorossa on Juha Metsola.

Vierasjoukkue KalPa on kammosumassa loukkaantumistensa kanssa. Merkittävää helpotusta ei ole tarjolla. Sivussa ovat edelleen muun muassa Stefanos Lekkas, Teemu Hartikainen ja Patrick Curry. Myös yhden pelin maaliskuun alussa pelannut kärkisentteri Jaakko Rissanen on telakalla, nyt toisena peli-iltana peräkkäin.