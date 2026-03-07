MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.
6.46: Ohjukset lensivät jälleen yöllä
Lähi-idän konfliktin osapuolet ovat tehneet uusia iskuja lauantain vastaisena yönä.
Israelin asevoimat ilmoitti yöllä puolenyön jälkeen, että se on aloittanut ilmaiskujen sarjan Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Hetkeä aiemmin asevoimat oli ilmoittanut havainneensa Iranista Israelia kohti suuntaavia ohjuksia.
Qatarin puolustusministeriön mukaan Iran laukaisi perjantaina ainakin kymmenen droonia Qatariin. Puolustusministeriön mukaan droonit ammuttiin alas lukuun ottamatta yhtä, joka osui asumattomalle alueelle eikä aiheuttanut henkilövahinkoja.
6.41: USA: Yli 3 000 kohteeseen Iranissa isketty
Yhdysvaltain asevoimat sanoo iskeneensä noin viikko sitten alkaneen Iran-hyökkäyksen aikana yli 3 000 kohteeseen.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin julkaisemassa X-viestissä sanotaan myös, että ainakin 43 iranilaisalusta on tuhoutunut tai vaurioitunut Yhdysvaltain iskuissa.