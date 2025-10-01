Afganistanissa tietoliikenneyhteyksiä palautettiin keskiviikkona ainakin pääkaupunki Kabulissa ja usealla muulla alueella, raportoivat uutistoimisto AFP:n toimittajat.
Afgaistamia hallitseva Taleban-äärijärjestö katkaisi yhteydet maanantaina.
Talebanit aloittivat verkkoyhteyksien rajoittamisen jo aikaisemmin syyskuussa, jolloin useiden alueiden nopeat yhteydet katkaistiin täysin.
Internetyhteydet ovat ympäri Afganistania olleet sen jälkeen erittäin hitaita ja usein poikki jo useita viikkoja.
AFP:n toimittajien mukaan ihmiset kokoontuivat keskiviikkona Kabulin kaduille juhlimaan yhteyksien palautumista.
Noin kaksi vuorokautta kestänyt katkos sulki laajalti yrityksiä, lentokenttiä ja kauppoja. Lisäksi pankit ja postitoimistot eivät pystyneet toimimaan.