Kiinassa on kehitetty suuria tuuliturbiineja, jotka leijuvat korkealla yläilmoissa.
Kiinassa useiden tutkimusinstituuttien yhteistyöprojektina on luotu suuren mittaluokan tuuliturbiineja. Tutkijoiden kehittämät, heliumilla täytetyt jättimäiset turbiininien prototyypit leijuvat ilmassa kiinnityskaapeleiden varassa. Tuotettu sähkö siirtyy käyttöön kaapelin kautta.
Leijuvaa tuuliturbiinia pohditaan liikuteltavaksi tuulienergiamalliksi, jonka vaikutukset ympäristöönsä ovat perinteisiä tuulivoimaloita pienemmät. Asiasta uutisoi uutiskanava CNN, joka luonnehtii Kiinaa "tuulivoiman supervallaksi".
Pekingiläisen Tsinghuanin yliopiston johtaman projektin ensimmäinen leijuvan turbiinin prototyyppi valmistui vuonna 2024. Uudemmat prototyypit ovat kasvaneet kooltaan ja ne leijuvat korkeammalla tuulta keräämässä.
Uusimman SAWES S2000 turbiinimallin väitetään olevan ensimmäinen megawattiluokan leijuva tuuliturbiini.
Lue myös: Tuulivoiman etäisyyssääntely estää lisärakentamisen Etelä-Suomeen, varoittaa etujärjestö
Viime tammikuussa suoritetussa testissä S2000 leijui kahden kilometrin korkeudella ja tuotti 385 kilowattituntia sähköä.
S2000-turbiini on 60 metriä pitkä ja halkaisijaltaan 40 metriä. Se koostuu kahdestatoista erillisestä turbiinista, joiden kokonaiskapasiteetiksi ilmoitetaan parhaimmillaan kolme megawattia.
Vertailun vuoksi, maailman suurin tuulivoimala, kiinalaisen Dongfang Electric Corporation -yhtiön 340-metrinen tuuulivoimala pullistelee 26 megawatin kokonaiskapasiteetilla.
Tutkija: Leijuvalla tuuliturbiinilla useita etuja
Apulaisprofessori Jianxiao Wang Pekingin yliopistosta kertoo, että leijuvaan turbiiniin käytetään 90 prosenttia vähemmän rakennusmateriaalia kuin perinteisiin tuulivoimaloihin.
– Sillä on erittäin pieni visuaalista häiriötä tai ääntä aiheuttava vaikutus. Maasta katsottuna se on käytännössä äänetön.
Wangin mukaan linnut eivät myöskään osu leijuviin voimaloihin niin helposti kuin perinteisiin tuulivoimaloihin.
Lisäksi Wangin mukaan korkealla leijuva voimala kykenee voimakkaampien tuulien ansiosta tuottamaan maankamaralla sijaitsevia voimaloita tehokkaammin sähköä.
Apulaisprodessori Mark C. Kelly Tanskan teknillisestä yliopistosta pohtii, että kyseistä väitettä on hankala arvioida, sillä tuulen käyttäytyminen yli sadan metrin korkeuksissa ei ole yksinkertaista.
Kelly myös toteaa, että hän ei ole nähnyt vertaisarvioitua tutkimusta leijuvan tuulivoimalan prototyypistä.