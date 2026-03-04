Miksi Trump aloitti sodan Iranissa – tässä viralliset ja epäviralliset motiivit

Paljon nolommin ei voisi töpätä.

Onko mainehaitalla väliä?

Juusolan mukaan poliittisen eliitin tuki Israelille on vahvaa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa juuri nyt, mutta mielipidemittauksissa näkyy, että yhdysvaltalaisten sympatiat ovat enemmän palestiinalaisten kuin israelilaisten puolella.

Kansainvälinen salamurhaaja

Yhdysvallat on sanonut suoraan, että se pyrkii Irania vastaan käymällään sodallaan vallanvaihtoon. Toisaalta ovi nykyjohdon kanssa neuvottelemisille on jätetty auki.

– Jos vallanvaihto ei onnistu, kelpaa Israelille myös niin sanottu Syyria-vaihtoehto eli valtio, joka on sisäisesti hyvin heikko, eikä keskusjohdolla ole kontrollia koko alueesta. Näin Iran ei pystyisi olemaan uhka Israelille, Juusola sanoo.