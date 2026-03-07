Vanhojen puhelimien kierrätys on rahanarvoinen teko, kertoo kiertotalousasiantuntija.

Monen suomalaisen kaapeissa lojuu käyttämättömiä elektroniikkalaitteita, erityisesti vanhoja matkapuhelimia.

Kiertotalousasiantuntija Pasi Nokelainen Kaskasista muistuttaa Huomenta Suomessa, että laitteiden kierrätys on sekä ympäristöteko että taloudellisesti järkevää.

– Suomalaisten kotona on lähes yhdeksän miljoonaa käyttämätöntä matkapuhelinta, joista vajaa kolme miljoonaa olisi kunnostettavissa, Nokelainen kertoo.

Koska vanha elektroniikka voi olla yllättävänkin arvokasta, ei Nokelainen välttämättä haluaisi nurkkiin unohtuneita laitteita kutsua romuksi.

– Se on oikeastaan ihan hyvä kysymys, että kannattaako tässä puhua romusta vai jollain muulla käsitteellä, hän pohtii.

Vanhoissa puhelimissa piilee arvoa

Nokelaisen mukaan Suomessa laatikoihin unohtuneiden vanhojen, mutta kunnostuskelpoisten puhelimien arvo on yhteensä lähes 90 miljoonaa euroa.

– Kyseessä on rahanarvoista tavaraa, Nokelainen sanoo.

Vanhemmat jo käyttökelvottomat puhelimet ovat arvokkaita metallien lähteitä. Valitettavasti Euroopassa kierrätetään vain noin kymmenesosa vanhoista matkapuhelimista.

Puhelimien kierrätys ei ole yhtä arkipäiväistä kuin vaatteiden kierrätys, eikä kiertotalous vielä toimi elektroniikassa yhtä hyvin kuin vaatteissa

– Jotkut haluavat säilyttää vanhan puhelimen varapuhelimena. Laitteet ovat pieniä ja hukkuvat helposti kaapin pohjalle, ja lisäksi niissä on paljon henkilökohtaista tietoa, mikä aiheuttaa huolta tietoturvasta, Nokelainen listaa.

Tietoturva askarruttaa

Ennen laitteen kierrätystä Nokelainen kehottaa varmuuskopioimaan tärkeät tiedot ja poistamaan ne laitteesta sekä palauttamaan tehdasasetukset.

– Kunnostajat hävittävät tiedot lopullisesti, ja luotettavien toimijoiden kautta kierrättäessä voi olla huoletta tietoturvasta, hän arvioi.

Nokelaisen mukaan neljä vuotta tai uudemmat puhelimet voi myydä kunnostajille, joita löytyy esimerkiksi verkosta. Vanhemmat laitteet voi viedä elektroniikkaliikkeisiin tai kauppakeskusten palautusseiniin.

– Vaihtoehtoja on paljon, Nokelainen kertoo.

Nokelaisen mukaan palautuspisteet on järjestetty niin, ettei sivullinen pääse käsiksi laitteisiin, ja laitteita liikutellaan sinetöidyissä astioissa. Postin kautta on olemassa myös lisäpalvelu, jossa voi seurata laitteen kulkua.