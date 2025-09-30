Afganistanilaiset ovat olleet jo yli vuorokauden ilman verkkoyhteyksiä.
YK vaatii verkkoyhteyksien avaamista Afganistanissa välittömästi.
YK:n Afganistanin-avustusoperaatio UNAMA tuomitsi lausunnossaan Afganistania hallitsevan äärijärjestö Talebanin eilisen päätöksen katkaista maan tietoliikenneyhteydet täysin.
Lausunto tuli sen jälkeen, kun afganistanilaiset olivat olleet vuorokauden ilman verkkoyhteyksiä.
YK:n avustusoperaatio tuomitsi afganistanilaisten eristämisen ulkomaailmasta.
– Verkkoyhteyksien katkaiseminen on jättänyt Afganistanin lähes täysin eristyksiin muusta maailmasta. Se uhkaa vahingoittaa vakavasti Afganistanin kansalaisia muun muassa vaarantamalla taloudellisen vakauden ja pahentamalla yhtä maailman vakavimmista humanitaarisista kriiseistä, UNAMA sanoi lausunnossaan tiistaina.
Vaikutukset tuntuneet kaikkialla
AFP:lle nimettömänä päätöstä kommentoinut lähde sanoi maanantaina, että maan katkaiseminen verkosta vaikutti Afganistanissa pankkeihin, tulliin ja aivan kaikkialle.
Verkkoyhteyksiä valvovan NetBlocksin mukaan vain alle yksi prosentti Afganistanin yhteyksistä toimi maanantaina, eli katkos oli totaalinen.
Talebanit aloittivat verkkoyhteyksien rajoittamisen jo aikaisemmin syyskuussa, kun useiden alueiden nopeat yhteydet katkaistiin täysin. Nettiyhteydet ovat ympäri Afganistania olleet erittäin hitaita ja usein poikki jo useita viikkoja.
Balkhin maakunnan edustaja Attaullah Zaid kertoi jo pari viikkoa sitten, että valokuituyhteydet maakunnassa kielletään kokonaan maakunnan johtajan määräyksestä. Syynä oli Zaidin mukaan "paheiden estäminen".