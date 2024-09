Taleban kiristi lakeja entisestään – tiukan valvonnan alle joutuivat myös miehet, jotka katuvat nyt hiljaisuuttaan

Viime kuukausi on kuitenkin tuonut merkittäviä muutoksia myös afgaanimiehille. Elokuun lopulla voimaan tulleet uudet lait määräävät muun muassa, että miehillä tulee olla nyrkin mittainen parta, ja ulkonäön sekä käytöksen on oltava ”muslimimainen”. Tämä tulkitaan laajalti esimerkiksi farkkujen käytön kielloksi, ja tiettyjen hiusmallien kieltämiseksi. Miehiä on nyt myös laissa kielletty katsomasta muita naisia kuin vaimojaan tai sukulaisiaan.