Rengasliikkeistä kerrotaan, että yksittäisiä kyselyitä autojen renkaidenvaihdosta on jo tullut, mutta vielä sesonki ei ole alkanut.

Keväisemmän sään vuoksi autoilija on saattanut harkita jo kesärenkaiden vaihtoa, mutta vielä hetken kannattaa asian kanssa painaa jarrua – takatalvi saattaa vielä yllättää. Näin kertoivat STT:lle lauantaina Vianorin ja Lapin Kumin rengasliikkeiden toimitusjohtajat Teemu Tuuri ja Ville Ruokanen.

Lapin Kumin Ruokasen mukaan yksittäisiä kyselyitä renkaidenvaihdosta pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa on jo tullut.

– Mutta sanoisin, että vielä ei ole oikea aika vaihtaa renkaita. Tiedetään, että monesti maaliskuussa talvisia kelejä voi vielä olla paljon edessä. Turvallisuuden näkökulmasta talvirenkaat kannattaisi vielä olla, Ruokanen sanoo.

Myös Tuuri Vianorista suosittelee, että kesärenkaat vaihdettaisiin autoon vasta hieman myöhemmin.

– Jos näitä menneiden vuosien keskimääräisiä lämpötiloja ja säätiloja katselee, niin kyllä maaliskuun alkupuoli on vielä pikkaisen liian aikainen, Tuuri sanoo.

Sekä Lapin Kumilla että Vianorilla on liikkeitä koko maassa.

Pääsiäisenä vilkastuu viimeistään

Vilkkain renkaidenvaihtokausi alkaa Ruokasen ja Tuurin mukaan yleensä pääsiäisen jälkeen. Tänä vuonna pääsiäistä vietetään huhtikuun alussa. Tyypillisesti sesonki alkaa ensin eteläisemmästä Suomesta, jossa kevät on yleensä pohjoista pidemmällä.

Tuuri kuitenkin ennustaa, että tänä vuonna sesonki saattaisi alkaa jo maaliskuun lopussa, mikä olisi hieman keskivertoa aikaisemmin. Lunta on ollut nimittäin vähän, ja sääennusteet näyttävät tuleville viikoille keväisen lämpimiä kelejä.

– Tämä antaisi viitteitä sesongin keskivertoa aikaisemmasta alusta, Tuuri sanoo.

Tuuri ja Ruokanen uskovat kuitenkin, että viimeistään pääsiäisenä ja sen jälkeen renkaidenvaihtosesonki pääsee kunnolla käyntiin.

– Hämmästyttävästi pääsiäisen jälkeinen tiistai on aina oikein iso myyntipäivä, jolloin näkee, että ihmiset viimeistään aktivoituvat, Tuuri sanoo.

