Pakistan saa kärsiä "voitostaan", mutta laskun maksavat siviilit, arvioi Afganistanin asiantuntija.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki näkee syvää ironiaa Pakistanin ja Afganistanin välillä leimahtaneessa konfliktissa.

Hän kertoo, että länsimaisten joukkojen ollessa Afganistanissa tuki Pakistan maassa vaikuttava talebaneja sotilaallisesti, taloudellisesti ja poliittisesti, vaikka tämän julkisesti kiistääkin.

Kun Afganistanin Taleban nousi Kabulissa valtaan, kuvitteli Pakistan voivansa ohjailla sen toimintaa haluamallaan tavalla. Taleban paljastui kuitenkin kovapäiseksi toimijaksi, joka ei alistunut Pakistanin nukeksi.

"Voitto" puree omaan nilkkaan

Konfliktin taustalla on se, että samaan aikaan Pakistanin Taleban on vuosia käynyt aseellista kamppailua Pakistanin armeijaa vastaan, käyttäen Afganistanin maaperää suojavyöhykkeenä. Samalla se on saanut tukea Afganistanin Talebanilta, koska edustaa näiden kanssa samaa etnistä ryhmää.

Koska Afganistanin Taleban ei voi pettää Pakistanin puolella toimivia Talebaneja, synnyttää tilanne närää Pakistanin armeijassa.

Ruohomäki onkin valmis puhumaan tilanteesta eräänlaisena Pakistanin Pyrrhoksen voittona.

– Sodan Afganistanin Talibanien ja lännen välillä tietyllä tavalla voitti Pakistan, mutta se voitto tosiaan puree nyt omaan nilkkaan. He joutuvat kohtaamaan seuraukset niin sanotusta voitostaan, Ruohomäki toteaa.

Iskut osoittavat, että nyt ristiriita on noussut korkeammalle tasolle, ja välirikko syvenee syvenemistään.

Naapurimaat työntävät lusikkansa soppaan

Konfliktin ympärillä on maita, joita lopputulos kiinnostaa. Intialla on ollut vaikeat välit Pakistanin kanssa maiden itsenäistymisestä lähtien ja on Ruohomäen mukaan lähentynyt Afganistania hallitsevan Talebanin kanssa yhteisen vihollisen ansiosta. Samalla maiden rajanaapuri Iran on tarjoutunut välittäjäksi maiden välillä.

Ruohomäki ei kuitenkaan usko, että Pakistanin ja Afganistanin konflikti vetäisi muita maita mukaansa, vaan välirikko jää hyvin alueelliseksi ja rajatuksi konfliktiksi.

– En näe, että tästä laajamittaista konfliktia tulee, vaan että enemmän voi sanoa, että Intia ja Iran pistää lusikkansa soppaan poliittisella tasolla, hän kuvailee.

Siviilien kärsimys vain syvenee

Ruohomäki pitää erityisen surullisena sitä, että konfliktin kärsijöiksi jäävät jälleen siviilit. Siviilien asema on erityisesti Afganistanin puolella todella heikko ja konflikti on omiaan lisäämään heidän kärsimystään.

Samalla Pakistanissa on merkittävä määrä afganistanilaisia pakolaisia vuosikymmenten epävakaisuuden jäljillä, joita Afganistan on pyrkinyt saamaan takaisin maahan. Heidänkin parissaan humanitäärinen kriisi on Ruohomäen mukaan syvä.

– Taas kerran siviilit kärsivät. Kärsimystä kärsimyksen päälle, Ruohomäki sanoo.

– Se on hirveän surullista. Se on valtava tragedia.