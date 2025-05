Suomessa asuva Walina, 18, joutui käymään salakoulua

Kun tyttöjen koulunkäynti kiellettiin Afganistanissa, jatkoi Walina, 18, opintojaan salakoulussa. Kuudesluokkalainen Khatime joutui lopettamaan koulunkäynnin kokonaan. Nyt tytöt rakentavat uutta elämää Suomessa.

Elokuussa 2021 kuudesluokkalaisen Khatimen koulupäivä loppui lyhyeen.

– Minulla piti olla koe, mutta kun tulin kouluun, opettaja käski mennä takaisin kotiin, Khatime kertoo.

Samaan aikaan ääriliike Taleban kaappasi vallan Afganistanissa. Ääri-islamistinen Taleban on rajoittanut naisten oikeuksia voimakkaasti tästä lähtien, ja kielsi koulunkäynnin yli 12-vuotiailta tytöiltä syyskuussa 2021.

Pojat saivat jatkaa koulunkäyntiä entiseen tapaan.

Nyt 16-vuotias Khatime käy kahdeksatta luokkaa Suomessa.

– Ensimmäisenä koulupäivänä olin erittäin iloinen, että olin menossa kouluun, mutta samalla minua suretti, että monilla afgaanisiskoillani ei ole oikeutta käydä koulua.

Khatime käy kahdeksatta luokkaa Suomessa. Koulunkäynnin aloittaminen uudessa maassa jännitti, mutta lopulta ystäviä löytyi nopeasti.Aleksei Pribolovski

Yli miljoona tyttöä kärsijöinä

Asiantuntijatietojen mukaan noin 1,4 miljoonalta afgaanitytöltä on estetty koulunkäynti Talebanin vallankaappauksen jälkeen. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn tietojen mukaan tytöiltä ja naisilta on kielletty myös yliopisto-opiskelu, urheileminen, julkisissa paikoissa kuten puistoissa oleskeleminen sekä matkustaminen ilman miespuolista saattajaa. Heidän on myös peitettävä kasvonsa julkisilla paikoilla.

Khatime joutui lopettamaan koulunkäynnin kokonaan Talebanin vallankaappauksen jälkeen, eikä hän saanut aloittaa seitsemättä luokkaa. Hänen koko perheensä elämä vaikeutui.

– Siskoni eivät saaneet mennä ulos, ja äitini pelkäsi käydä kaupassa ja töissä, Khatime kertoo.

Perhe alkoi suunnitella pakenemista Afganistanista.

– En nähnyt enää mitään tulevaisuutta siellä.

"Piilotimme kirjat huivin alle"

Suomessa asuva Walina, 18, kävi yhdettätoista luokkaa Talebanin valtaannousun aikaan.

– Opettaja sulki koulun oven ja sanoi, että talebanit ovat tulossa, Walina muistelee päivää, jona Taleban valtasi hänen kotikaupunkinsa.

Päivä ei kuitenkaan jäänyt hänen viimeiseksi koulupäiväkseen, sillä opettajat jatkoivat tyttöjen opettamista salassa.

– Piilotimme kirjat huivin alle, koska emme voineet kantaa koulureppuja, ettei meitä epäiltäisi.

Salakoulussa opetusta pidettiin noin tunti kerrallaan, minkä jälkeen opettajat tarkistivat, ettei talebaneja ollut lähistöllä. Koulunkäynti kuutena päivänä viikossa vaihtui 1–3 kertaan, sillä opetus peruttiin aina talebanien läsnäollessa.

– Olimme vankeja omassa koulussamme, Walina kuvaa tunteitaan salakokulun käymisestä.

Protestoinnista rangaistaan

Amnestyn mukaan salakouluja on Afganistanissa jonkin verran, mutta tarkkoja lukuja ei ole saatavilla. Järjestön mukaan tytöt ja naiset ovat osoittaneet mieltä talebania vastaan, mutta rauhanomaisistakin mielenosoituksista on seurannut voimakkaita rangaistuksia.

Walinan salakoulu lopetettiin alle vuoden kuluttua sen aloittamisesta, kun opettajat kuulivat, että toiset salakoulut olivat paljastuneet Talebanille. Kuulopuheiden mukaan talebanit olivat käyttäneet väkivaltaa salakoulujen rehtoreita, opettajia ja tyttöjä kohtaan.

– Sen jälkeen emme enää nähneet koulun ovia, Walina toteaa.

– Emme saaneet mennä kouluun, kurssille tai kuntosalille. Emme saaneet edes kävellä kadulla vapaasti tai käydä kaupassa.

Erityisen vaikeaksi tilanteen teki se, että Walinan äiti on yksinhuoltaja. Talebanin valtaannousun myötä naiset tarvitsevat Amnestyn mukaan miespuolisen saattajan ulkona liikkumiseen ja jopa lääkärissä käymiseen.

– Meillä ei ollut ketään miespuolista henkilöä, joka olisi voinut auttaa meitä. Äiti sanoi, että voisi itse jäädä Afganistaniin, jos vain saisi tyttärensä turvaan maasta.

Sukupuoli tai heimotausta eivät enää paina

Nyt perhe elää Suomessa. Walina opiskelee ammattikoulussa valmentavassa koulutuksessa.

Koulunkäynti Suomessa on erilaista kuin Afganistanissa.

– Täällä ei välitetä siitä, oletko tyttö tai poika tai mihin heimoon kuulut, vaan yritetään olla ystävällisiä ja kunnioittavia toisia kohtaan ja opiskellaan yhdessä. Tuntuu unelmalta käydä koulua ja saada olla muiden opiskelijoiden keskuudessa.

Peruskoulua käyvä Khatime on samaa mieltä.

– Täällä ihmiset ovat vapaita ja kunnioittavat toisiaan. Tytöillä on aina oikeus kertoa omia ajatuksiaan.

Khatime unelmoi kotimaassaan työstä parlamentissa, ja myös Suomessa haaveet ovat samankaltaisia. Walina sen sijaan haluaa perustaa oman yrityksen tai työskennellä politiikan tai journalismin parissa.

Entä mitä Khatime ja Walina haluaisivat suomalaisten ja koko maailman tietävän Afganistanin tytöistä?

– Afganistanilaiset tytöt ovat erittäin rohkeita ja vahvoja, Khatime sanoo.

Walina on samaa mieltä ja lisää:

– Kuunnelkaa afganistanilaisten naisten ääniä!

Kirjoittaja kuuluu Nuorten Ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.