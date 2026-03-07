Jasmin Kähärä karsiutui finaalivaiheesta maastohiihdon maailmancupin naisten sprinttikilpailussa Lahdessa.

Kähärä hiihti naisten toisessa välierässä viidenneksi. Hän ei päässyt aivan haastamaan erän kärkikaksikkoa Mathilde Myhrvoldia ja Johanna Hagströmiä loppusuoralla.

Kähärä hieman horjahti ennen loppusuoraa kaarteessa.

– Olin huonolla paikalla siihen (kaarteeseen) tultaessa. Siitä ei auennut enää reittiä. Olisi pitänyt matkan varrella pitänyt päästä paremmille paikoille, Kähärä kommentoi MTV Urheilulle välierän jälkeen.

– Tiesin, että lopussa on vaikeaa päästä kahden joukkoon. Kaikkeni annoin, ihan ei riittänyt tänään.

– Välillä on ollut vähän luottamus koetukselle, juuri ennen olympialaisiakin. Tehtiin asiat niin hyvin kuin pystyttiin. Koen, että saimme sinne kuitenkin kauden paras vire. Pitää luottaa prosessiin, tosi paljon on nälkää ensi kauteen.



Amanda Saaren ja Hilla Niemelän tie tyssäsi naisten kisassa puolivälieriin. Miesten kisan erävaiheeseen ainoana suomalaisena päässyt Lauri Vuorinen karsiutui myös puolivälierissä.

Naisten finaalissa Ruotsin Jonna Sundling otti voiton ennen maannaistaan Linn Svahnia. Miesten loppukilpailussa paras oli totuttuun tapaan Johannes Kläbo.