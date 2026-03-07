Moottorikelkkailun Snow dragin SM-kisoissa on sattunut vakava tapaturma, jossa yksi kilpailijoista on kuollut.
Poliisi kertoo, että yksi SM-kilpailijoista on kuollut Nivalassa.
Ulkopaikkakuntalainen noin 45-vuotias mieskuljettaja menetti kilpailutilanteessa moottorikelkkansa hallinnan ja jäi kaatuneen moottorikelkan ruhjomaksi.
Poliisi ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta selvittävät onnettomuuden syytä. Poliisi jatkaa tapauksen tutkimista kuolemansyyntutkintana.
SM-kisojen sosiaalisen median postauksessa kerrotaan, että päivän kisat Nivalassa on peruttu onnettomuuden vuoksi.
– Pelastushenkilökunta saapui ripeästi paikalle ja henkilö sai välittömästi ammattiapua tapaturman satuttua, tiedotteessa kerrotaan.
Päivitys kello 15.33: Lisätty poliisin kertoma tieto kilpailijan kuolemasta.