MTV:n haastattelu Taleban-hallinnon kanssa peruuntui yllättäen – naisen ääni oli liikaa

Afganistan-asiantuntijan mukaan länsimaista mediaa edustavan naistoimittajan haastattelusta kieltäytyminen on merkki Talebanin linjan jyrkentymisestä.

Talebanin hallinnon edustaja ei suostunut antamaan videohaastattelua MTV Uutisten ulkomaantoimittajalle Laura Pylvänäiselle hänen sukupuolensa takia. Alun perin sovittu haastattelu peruuntui, koska MTV ei suostunut vaihtamaan tilalle miestoimittajaa.

Lopulta Hyveiden edistämisen ja paheiden vastustamisen ministeriö toimitti vastaukset naisten asemaa koskeviin kysymyksiin kirjallisesti.

MTV Uutiset julkaisi jutun, jossa kaksi Suomeen paennutta afgaaninaista kertoo naisten ahdingosta kotimaassaan. Jutuntekovaiheessa pyysimme aiheesta haastattelua myös Talebanin Hyveiden edistämisen ja paheiden vastustamisen ministeriöltä. Kyseinen ministeriö oli ennen Talebanin valtaannousua naisten oikeuksia edistävä ministeriö. Nykyisin sen alaisuudessa työskentelevät moraalipoliisit valvovat talebanien ilmoittamien lakien noudattamista.

Ministeriön tiedottaja Saiful Islam Khaybar myöntyi etänä tehtävään videohaastatteluun. Pyynnöstä hänelle myös toimitettiin etukäteen kysymykset, joihin ministeriön edustaja vastasi sydänemojilla.

Viestejä vaihdettiin Whatsapp-palvelun välityksellä tekstein, ääniviestein ja puheluin. Siellä esillä olevan profiilikuvan ansiosta toimittajan sukupuoli oli ministeriön tiedossa alusta alkaen.

Noin tunti ennen sovitun haastattelun alkua ministeriön edustaja lähetti viestin, jossa toivoi toimittajan sulkevan kameransa haastattelun ajaksi. Ennen kuin tähän ehdotukseen ehdittiin vastaamaan, ministeriön edustaja soitti kertoen, että haastattelua ei voidakaan antaa naistoimittajalle. Kysyttiin, olisiko toimituksessa paikalla miestoimittajaa.

MTV Uutiset ei suostunut jälkimmäiseen vaatimukseen. Päätös perusteltiin Talebanille myös kirjallisesti: koska Suomessa kannatamme tasa-arvoa, pyyntö on kohtuuton. Videohaastattelu peruttiin.

"Linja jyrkkenee myös länsimaisia naisia ja medioita kohtaan"

Afganistan-asiantuntija Aziza Hossaini arvioi, että kyseessä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun Taleban tällä tavoin kieltäytyy länsimaista mediaa edustavan naistoimittajan haastattelusta.

– Taleban on aina ollut vastahakoinen antamaan haastatteluita. Mutta tätä ei ole tietääkseni tapahtunut aiemmin, että länsimaisen naistoimittajan ääni ja kuva olisi haluttu kieltää, Hossaini arvioi.

Vielä syyskuussa BBC:n Yogita Limaye teki haastattelun Talebanin hallinnon varatiedottajan Hamdullah Fitratin kanssa. Tuolloin Fitrat kieltäytyi olemasta samaan aikaan kuvassa naistoimittajan kanssa ja katsomasta toimittajaa kohti haastattelun aikana. Hän kuitenkin suostui vastaamaan naisen esittämiin kysymyksiin.

Kolme kuukautta myöhemmin naistoimittajan äänikin oli Talebanille liikaa.

– Näyttää siltä, että linja jyrkkenee myös länsimaisia naisia ja medioita kohtaan, Hossaini sanoo.

Hän nostaa esiin myös huolen, kuinka jyrkkenevä linja jatkossa ilmenee. Ihmisoikeusaktivistit pitivät huolestuttavana merkkinä jo kesällä sitä, että Dohan kansainvälisissä rauhanneuvotteluissa naisten asemasta ei keskusteltu, eikä neuvotteluihin osallistunut naisia.

Hossainin mielestä nyt tärkeää olisi, että Talebanille ei anneta myönnytyksiä.

– Oli kyse länsimaisesta mediasta, rauhanneuvotteluista, YK:sta tai EU:sta, niin naisedustajia nimenomaan tulee lähettää paikan päälle talebaneja tapaamaan. Talebanille tulee näyttää teoin, että se ei voi sanella kenelle he antavat haastattelun sukupuolen perusteella tai ketkä saavat osallistua neuvotteluihin.



Ihmisoikeusaktivistit arvostelivat voimakkaasti Dohan rauhanneuvotteluita, joihin talebanien annettiin osallistua ilman naisosallistujia.

Talebanin väitteet täysin ristiriidassa lakien toimeenpanon kanssa

MTV Uutisille lähettämissä kirjallisissa vastauksissaan Hyveiden edistämisen ja paheiden vastustamisen ministeriö kaunistelee naisten oikeuksien todellista tilannetta.

– Laki ei määrittele, että naisen ääni on awrah (jotain piilotettavaa). Sen sijaan se määrittelee tietyt tilanteet, joissa julkinen laulaminen, lausunta tai uskonnollisten tekstien veisaaminen on kiellettyä naiselle erilaisissa kokoontumisissa. Muissa julkisissa tilanteissa ei ole rajoituksia naisen äänelle. Hän on vapaa ja itsenäinen, Taleban väittää.

Myös naisen liikkumisen vapautta Taleban väittää puolustavansa. Jos matka on yli 78–80 kilometriä, nainen tarvitsee mahramin, eli miespuolisen saattajan.

– Lyhyemmillä etäisyyksillä nainen saa liikkua itsekseen, jos hänen tarvitsee osallistua terveyttä, koulutusta tai muuta välttämätöntä asiaa koskevaan tapaamiseen, ministeriöstä kirjoitetaan.

Tähän väitteeseen sisältyy paradoksi: naisten koululaitokset on suljettu ja ainoastaan alle 12- vuotiaat tytöt pääsevät kouluun. Sairaaloissa mieshoitajat eivät useimmiten saa hoitaa naisia, ellei miespuolinen sukulainen tai aviomies ole paikalla. Lisäksi terveydenhuollossa on pian yhä vähemmän naistyöntekijöitä, kun joulukuussa myös naisten kätilö- ja sairaanhoitajakoulut suljettiin.

Lopuksi ministeriön edustaja kirjoittaa pitkän puolustuspuheenvuoron, jossa se väittää Talebanin toimien pyrkivän naisten ja heidän oikeuksiensa suojelemiseen. Hänen mukaansa kaikki, jotka toisin väittävät ovat Afganistanin islamilaisen emiraatin ideologisia vihollisia, jotka tulkitsevat lakeja väärin ja johtavat yleistä mielipidettä harhaan.