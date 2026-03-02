



Pyhittääkö tarkoitus Trumpin keinot? Arman Alizad sulkisi hyökkäyksen laittomuutta kritisoivien suut Li Andersson ja monet muut politiikot kritisoivat, että USA:n ja Israelin hyökkäys Iraniin rikkoo kansainvälistä lakia. Iranista paennut Arman Alizad haluaisi, että Anderssonin kaltaiset pitäisivät "turpansa kiinni". Julkaistu 02.03.2026 19:09 (Päivitetty 42 minuuttia sitten )

Pyhittääkö tarkoitus keinot? Tätä kysymystä on pyöritelty viime päivinä myös Yhdysvaltain ja Israelin iskettyä Iraniin. Pitäisikö hyökkäys Iraniin hyväksyä länsimaissa mukisematta? Onhan tarkoitus hyvä: Irania häikäilemättömästi johtaneen islamistisen hallinnon kaataminen. Usean asiantuntijan mukaan Iranista ei kuitenkaan ilmapommittamalla saada demokraattista yhteiskuntaa, vaikka ajatollah Ali Khamenei ja lukuisia muita Iranin johtohahmoja saatiinkin hengiltä. Uusia nykyhallinnon edustajia on kuitenkin pitkä rivi odottamassa vuoroaan. Lue lisää: Iran pyrkii valitsemaan seuraajan surmatulle Khameneille pian – nämä ovat mahdolliset ehdokkaat Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren muistutti MTV Uutisille jo lauantaina, että on kansainvälisen oikeuden vastaista hyökätä maahan, joka ei ole provosoinut hyökkäystä. Mutta onko uraanin rikastamisesta kieltäytyminen hyökkäykseen provosointia Iranilta? Entä se, ettei suostu mukisematta kaikkiin lännen ehtoihin? Dahlgrenin lisäksi muun muassa vuoden tieteentekijäksi viime vuonna valittu tutkija Timo R. Stewart sekä vasemmiston europarlamentaarikko ovat muistuttaneet kansainvälisen lain noudattamisen tärkeydestä.

Kokenut ihmisoikeusaktivisti ja asianajaja Kenneth Roth kuittaili viestipalvelu X:ssä Donald Trumpin ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun toimia tukevalle lännelle, kuten Saksan liittokansleri Friedrich Merzille, että kansainvälisen lain merkitys rapautuu, jos sitä käytetään valikoivasti.

– Ei voi olla samaan aikaan mahdollista, että Iranin pommittaminen on Trumpille laillista ja Grönlannin valtauksella uhkailu laitonta, Roth sanoi.

Lähes 20 miljoonaa ei juhli Iranissakaan

Sekä Trump että Netanjahu ovat kutsuneet iranilaisia kaatamaan maan hallintoa. Lähi-idän instituutin Dahlgren sanoi lauantaina, että Iranin ulkopuolelta löytyy hyvin paljon niitä, jotka kannattavat iskuja Iraniin, mutta Iran ei ole maa, jossa valta voitaisiin vaihtaa ilmaiskujen avulla.

Yhteiskunta on hyvin militarisoitunut. Dahlgren sanoo, että joidenkin arvioiden mukaan ainakin 20 prosenttia iranilaisista tukee nykyistä hallintoa.

– Sekin tarkoittaa jo melkein kahtakymmentä miljoonaa ihmistä.

Teheranin kaduilla on nähty paljon iskuja juhlivaa kansaa, mutta myös paljon Khameinein kuolemaa surevia. Siitä, kuinka pakotettuina jälkimmäiset ovat hallinnon surutilaisuuksiin osallistuneet, on vaikeaa saada tietoa.

"Vastuutonta Trumpilta"

Li Andersson avasi ajatteluaan sosiaalisessa mediassa maanantaina. Iranissa on hänen mielestään syytä juhlaan mutta myös vakavaan huoleen.

– Iranilaiset juhlivat ajatollah Khamenein kuolemaa. Ymmärrän heitä hyvin, sillä nyt maailmassa on yksi fasistinen diktaattori vähemmän. Iranilaiset ovat eläneet vuosikymmeniä rikoksia ihmisyyttä vastaan suorittavan sortovallan alla, ja he ansaitsevat vapauden ja mahdollisuuden demokratiaan.

– Trump ja Netanyahu ovat iskeneet Iraniin tavoitteenaan vaihtaa maan johto. Hyökkäyksessä ei ole kyse ydinohjelmasta, jonka osalta neuvotteluratkaisu olisi ollut mahdollinen. Kyse on siitä, että he näkivät historiallisen mahdollisuuden päästä eroon Khameneista, Andersson kirjoittaa.

Myöskään Andersson ei löydä hyviä esimerkkejä siitä, että pommittamalla toisia maita saataisiin aikaan vakaa, demokraattinen siirtymä.

– On täysin vastuutonta Trumpilta käynnistää tällainen hyökkäys ilman, että hänellä vaikuttaa olevan mitään suunnitelmaa siitä, miten Iranin kansaa tuetaan tai demokraattista siirtymää edistetään.

Andersson ihmettelee, kuinka harva johtaja kykenee ylipäätään toteamaan, että Trump ja Netanjahu hyökkäyksillään rikkovat kansainvälistä oikeutta.

Andersson muistuttaa, että Trump ei "edes yrittänyt hakea tukea YK:sta eikä hakenut hyväksyntää senaatista". Tämä teki aikoinaan jopa presidentti George W. Bush sotatoimille Irakiin.

– Trump ei tehnyt mitään näistä, koska hän ajattelee olevansa lain yläpuolella. Hänen ei tarvitse välittää kansainvälisestä oikeudesta tai oman maansa oikeusnormeista, koska kukaan ei puutu hänen tekemisiinsä.

– Näin luodaan maailmaan uusi keisari, joka on lain yläpuolella. Kun säännöt eivät ole kaikille samat, sääntöjä ei enää ole. Ottaen huomioon Trumpin autoritaarisen ideologian, on tässä vaara meille kaikille. Maailma lipsuu kohti voiman ja vallan määrittämää maailmanjärjestystä, Andersson varoittaa.

Vastaavia varoituksia kansainvälisen oikeuden vastaisesta hyökkäyksestä on kuultu myös muun muassa SDP:n afgaanitaustaiselta kansanedustaja Nasima Razmyarilta.

Tutkija: Stubb kuin Aarnio?

Tutkija Timo R. Stewart julkaisi lauantaina X:ssä provosoivan viestin, johon kritiikkiä tulvi kosolti.

– Täällä on näköjään suomalaisia tilejä, jotka lobbaavat täysin kritiikittömästi vieraan valtion laittoman hyökkäyssodan puolesta. Niihin kannattaa suhtautua aivan samoin kuin 2022, Stewart viittaa Ukrainan sotaan ja Venäjää tukeviin trollitileihin.

Stewart piikitteli myös Ylen Ykkösaamussa vieraillutta tasavallan presidentti Alexander Stubbia.

– TP Stubb Ykkösaamussa: "Näemme tällä hetkellä Yhdysvallat, joka toimii aika pitkälti perinteisen kansainvälisen lain ulkopuolella". Mahtavan diplomaattinen ilmaisu. Myös Jari Aarnio toimi aika pitkälti perinteisen rikoslain ulkopuolella, Stewart vertasi .

Alizad: Turpa kiinni 47 vuotta, pitäkää se kiinni nytkin

Mutta mitä tästä kaikesta ajattelee yksi Suomen tunnetuimmista iranilaisista? Dokumentaristi ja juontaja Arman Alizad latasi hyökkäyksen alettua täyslaidallisen vasemmistolle ja kansainvälisen lain noudattamisesta luennoiville.

Alizad kritisoi, ettei länsi ole pitänyt tarpeeksi meteliä Khamenein hirmuhallinnon kaatamiselle lähes 50 vuoden aikana.

– JOKAINEN, ensisijaisesti vasemmistolaiset. Lukekaa tämä. Te puhutte kansainvälisistä laeista nyt, mutta olitte hiljaa viimeiset 47 vuotta. Te ette ole meidän ääni, te ette päätä meidän tarinamme narratiivia. Ja jokainen, joka sitä yrittää tehdä, well fuck you too.

Vuonna 1979 Iranin vallankumousta perheensä kanssa Suomeen paennut Alizad jatkoi X:ssä vielä myöhemmin.

– Yllättävän monella nyt sanomista kansainvälisten lakien tärkeydestä, mutta samat tyypit piti turpansa kiinni viimeiset 47 vuotta, kun Iranissa opetettiin mikä on naisen asema. Mulla on teille viesti: pitäkää turpanne nytkin kiinni. Me nähdään teidän todelliset värit ja kasvot.

