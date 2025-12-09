



"Tähtisilmäni lähti": Savonlinnan palossa kuolleen äidin isä oli perheen luona vielä edellisiltana – ihmetteli epäillyn isän käytöstä 8:22 Katso rikostoimittajien keskustelu MTV Uutisten Livessä aiheesta. Julkaistu 37 minuuttia sitten Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi 20-vuotiaan tyttärensä ja kolme pientä lapsenlastaan Savonlinnan tuhoisassa tulipalossa menettänyt mies on syvästi järkyttynyt valtavan menetyksensä vuoksi. Poliisi epäilee tällä hetkellä lasten 22-vuotiasta isää neljästä taposta ja törkeästä tuhotyöstä. Hälytys tulipalosta tuli itsenäisyyspäivän aamuna kahdeksan aikaan. Lasten isoisä sai tietää tulipalosta perheen naapurilta heti lauantaiaamuna. – Naapuri soitti ja kertoi, että talo palaa ja tyttäresi ja lapsenlapsesi ovat kuolleet sisälle, MTV Uutisten haastattelema, nimettömänä pysyttelevä isoisä kertoo. Mies asuu noin 120 kilometrin päässä tyttärensä perheen kotoa. Hän hyppäsi välittömästi auton rattiin ja lähti ajamaan kohti Savonlinnaa. – En ehtinyt ajatella mitään, vaan lähdin ajamaan sinne heti. Perillä oli talo täysin palaneena, savua nousi vielä. Ikkunat olivat kappaleina, katto revitty pois. Se oli järkyttävää. Poliisit jututtivat miestä heti paikan päällä ja vahvistivat tälle tiedon, että talon sisältä oli löytynyt neljä vainajaa. Lue myös: MTV: tiedot: Poliisi epäilee rikosta Savonlinnan traagisessa tulipalossa – yksi kiinni Joulua suunniteltiin vielä edellisenä iltana Isoisä oli nähnyt tyttärensä ja pienet lapsenlapsensa vasta edellisenä iltana, kun mies oli viettänyt perjantai-iltaa näiden luona. Myös lasten 22-vuotias isä oli ollut kotona. – Mies käyttäytyi oudosti ja oli vaisu. Hän oli hirvittävän levoton ja koko ajan menossa johonkin. Lopulta hän lähtikin siitä johonkin autoa laittamaan, isoisä kertoo. Tulipalossa kuolleella 20-vuotiaalla naisella oli 15-vuotias pikkuveli ja 25-vuotias isoveli. 15-vuotias oli isänsä mukana siskonsa luona käymässä perjantai-iltana, vain päivä ennen itsenäisyyspäivää ja tuhoisaa tulipaloa. – Suunnittelimme silloin yhdessä joulun viettoa. Meidän koko porukan piti mennä jouluksi tyttäreni luo. Näiden hänen sisarustensa lisäksi sinne olisi tullut lastemme siskopuoli.





Miehen mukaan koko heidän perheensä oli tavattoman läheinen.

– Siskopuolikin oli sisaruksille kuin oikea sisko. Lapset pitivät keskenään paljon yhteyttä toisiinsa ja minä heihin kaikkiin. Lasten äiti kuoli vuonna 2022 syöpään, joten minä olen heidän ainoa elossa oleva vanhempansa, mies kertoo.

Naisen siskopuoli kirjoitti sosiaaliseen mediaan jo viikonloppuna koskettavan kirjoituksen. MTV Uutisilla on naisen lupa siteerata kirjoitusta.

– Ei ole sanoja eikä voimia. Suru on murtanut meidän perheen ja jättänyt tyhjän aukon, jonka meille niin äärettömän rakkaan siskon ja kolmen pienen siskonpojan menehtyminen tulipalossa jätti. He kaikki lähti tähtiin. Ikävä ja suru ja shokki on suunnaton. Tää on niin epätodellista, sisko kirjoittaa.

Tytär tarvitsi kipeästi isänsä apua

Isä auttoi 20-vuotiasta tytärtään valtavan paljon lastenhoidossa. Mies kertoo MTV Uutisille, että hän vietti tyttärensä perheen luona Savonlinnassa useita päiviä ja öitä lähes viikoittain.

– Oli täysin normaalia, että olin siellä neljä päivää viikosta. Tyttärelläni oli pienet lapset ja hän tarvitsi paljon apua heidän kanssaan. Hoidin lapsia, jotta tyttäreni pääsi käymään kaupassa, pesemään pyykkiä ja siivoamaan. Lasten isä ei kotitöihin osallistunut, isoisä kertoo.

Miehen mukaan 22-vuotias lasten isä korjaili lähinnä autoaan tai oli kotona kännykällään. Nuori isä vei myös usein perheen auton, joten tytär tarvitsi oman isänsä autoa lainaksi päästäkseen kauppaan.

Isoisällä ei ole mairittelevaa sanottavaa tyttärensä 22-vuotiaasta miesystävästä. Nuori pariskunta oli ollut yhdessä runsaat viisi vuotta vuodesta 2019 lähtien. He eivät olleet kihloissa tai naimisissa.

Pariskunnan kaksospojat täyttivät juuri joulukuun alussa kolme vuotta ja nuorin poika oli yksivuotias. 22-vuotiaalla isällä oli asunto Savonlinnan keskustassa, missä hän oli myös kirjoilla, mutta tosiasiassa mies asui isoisän mukaan hänen tyttärensä talossa.

– Vietin tyttäreni perheen luona niin paljon aikaa, että näin, miten tyttäreni huolehti kaikesta yksin. Isä ei lapsiaan hoitanut, vaan lepäili lähinnä sohvalla. Aina kun lähdin heidän luotaan, tyttäreni soitti hyvin nopeasti minulle uudestaan ja pyysi minua takaisin, koska hän tarvitsi apuani.

Isoisän epäilykset heräsivät nopeasti

Neljästä taposta ja törkeästä tuhotyöstä epäilty 22-vuotias mies kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Miehen mukaan tulipalo oli syttynyt tuntemattomasta syystä ja hän pääsi pelastautumaan palosta.

Isoisä ei usko vahinkoon.

– Heti kun kuulin tästä tulipalosta, epäilykseni heräsivät. Perheen naapuri kertoi minulle lauantaiaamuna Savonlinnassa, että lasten isä oli juossut alastomana talosta heidän luokseen ja käski heitä soittamaan hätäkeskukseen.

– Miehen mukaan tyttäreni olisi herättänyt hänet tulipalon syttymisen vuoksi, jonka jälkeen mies juoksi naapuriin hakemaan apua. Miksi hän ei ensin pelastanut tytärtäni ja kolmea pientä lastaan talosta, vaan juoksi itse ulos? Hänellä olisi ollut aikaa tehdä se, koska hän ehti juosta naapuriinkin ja tyttäreni huusi vielä apua sisällä.

Isoisästä oli kauheaa kuulla naapurilta, miten hänen tyttärensä avunhuudot ja kovaääninen itku olivat jonkin aikaa kuuluneet ulos asti liekkien keskeltä, kunnes talosta ei kuulunut enää mitään. Sataneliöinen omakotitalo oli palanut roihuten.

– Poliisit olivat kysyneet heti naapureiltakin, olivatko nämä haistaneet bensan hajua, isoisä kertoo.

Poliisi selvittää nyt palonsyyntutkinnassa, käytettiinkö tulipalossa paloa kiihdyttäviä aineita. Joka tapauksessa poliisi epäilee tällä hetkellä, että palo sytytettiin tahallaan. 22-vuotias mies on ainoa epäilty.

Äiti ja kolme pientä lasta löytyivät kuolleina samasta tilasta, isoisän mukaan vanhempien makuuhuoneesta.

Sydän rikki

Isoisän mukaan tyttären ja pienten lapsenlasten kuolema on ollut hänelle valtava järkytys, mutta vielä enemmän nuoren äidin ja pienten lasten kuolemat ovat järkyttäneet tyttären 15-vuotiasta pikkuveljeä ja iäkästä isoäitiä.

– Tyttäreni isoäiti on sanonut, että sydämestä ottaa nyt koko ajan. 15-vuotias poikani ei kyennyt edes viikonloppuna lähtemään mukaani Savonlinnaan.

Kuolleen naisen perheelle on tarjottu kriisiapua. Kriisipalvelusta onkin soitettu isoisälle joka päivä tulipalon jälkeen.

Eilen isoisä halusi mennä rauhassa käymään tyttärensä palaneen kotitalon luona.

– Halusin mennä sinne katsomaan paikkaa nyt, kun poliisit eivät enää olleet siellä tutkimassa. Talo oli todella pahasti palanut.

Isä on järkyttynyt siitäkin, että vaikka hänellä oli erittäin läheiset välit tyttärensä kanssa, tytär ei ollut koskaan kertonut isälleen 22-vuotiaan miehen pahoinpidelleen häntä aiemmin. Isä luki asiasta MTV Uutisista eilen.

22-vuotias mies on tuomittu kahdesta naiseen kohdistuneesta pahoinpitelystä.

– Yleensä tyttäreni kertoi minulle kaikesta ja puhui avoimesti, mutta tästä hän ei ollut kertonut. Ihmettelin, miksi hän ei uskaltanut sitä kertoa.

Isoisä yrittää nyt muiden lastensa ja läheistensä tuella selvitä päivän kerrallaan.

– Sydämestäni lähti pala pois noiden lasten mukana. Olen vihainen siitä, että se jätkä (epäilty) ei pelastanut edes omia lapsiaan tulipalosta. Tämä on järkyttävää. Minun tähtisilmäni lähti, mies suree.