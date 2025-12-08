Parikymppinen äiti ja hänen kolme pientä lastaan kuolivat Savonlinnan Louhella lauantaina, itsenäisyyspäivänä tapahtuneessa tulipalossa. Poliisi epäilee tulipalosta lasten 22-vuotiasta isää.

MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen sanoo, että Savonlinnan tulipalosta voidaan puhua perhesurmana, jos teko osoittautuu poliisin epäilyjen mukaan tahalliseksi. Myös MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén yhtyy Lehtisen linjaan.

– Sehän on ihan selvä. Nämä ovat olleet miehen lapsia ja sitten on vielä lasten äiti, Lehtinen sanoo MTV Uutisten Liven lähetyksessä.

Poliisi epäilee Savonlinnan tulipalosta 22-vuotiasta tulipalossa kuolleiden lasten isää.

Äiti ja kolme pientä lasta kuolivat Savonlinnan Louhella lauantaina tulipalossa, eli poliisi ei epäile, että heidät olisi surmattu ennen omakotitalon sytyttämistä tuleen.

MTV uutisoi aiemmin, että tuhoutuneessa omakotitalossa asui parikymppinen äiti kaksospoikien ja pienemmän lapsen kanssa. Poliisin mukaan lapset olivat 1-3-vuotiaita. Uhrit löytyivät talosta kuolleina. He löytyivät kaikki samasta huoneesta, mutta poliisi ei kommentoi vielä sitä, sijaitsiko huone pahiten palaneella alueella.

– Jos tämä epäily vahvistuu ja häntä rikoksesta epäillään, on täysin selvää, että hän on halunnut surmata myös lapsensa. 1- ja 3-vuotiaat eivät yksin pelastu talosta, Palmén huomauttaa.

Rikosnimike ihmetyttää

Poliisin mukaan tässä vaiheessa asiaa tutkitaan tuhotyönä ja tappona.

– On mahdollista, että rikosnimikkeet lieventyvät tutkinnan edetessä, kertoo tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario