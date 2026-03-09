



Urheiluministeri Mika Poutala reagoi Veli-Matti Savinaisen pride-kohuun – "Väärin" Urheiluministeri Mika Poutala antoi oman mielipiteensä Veli-Matti Savinaisen ympärillä pyörivää pride-kohua. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 09.03.2026 21:01

Suomen liikunta-, kulttuuri- ja urheiluministeri Mika Poutala on ottanut kantaa TPS-hyökkääjä Veli-Matti Savinaisen päätöksen nostattamaan pride-kohuun. Savinainen joutui kohun keskelle viime lauantaina, kun hän kieltäytyi oman henkilökohtaisen vakauksensa vuoksi pelaamasta TPS:n pride-teemaisessa peliasussa. Tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua jopa urheiluväen ulkopuolelta. Turun seudun Seta ry:n puheenjohtaja Kirsi Mikkonen ehti jopa vaatia Savinaisen sulkemista pois pelaavasta kokoonpanosta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta jakoi Instagram-tilillään Savinaisen toimintaa kummastelevan kolumnin. Suomen Jääkiekkoilijat ry puolestaan asettui puolustamaan Savinaista ja tämän oikeuksia mielipiteeseensä. Lue myös: Kommentti: Veli-Matti Savinaisen pride-kohussa yksi iso oppi – TPS:n helppo toimia paremmin Nyt oman kantansa asiasta on antanut entinen pikaluistelija ja nykyinen urheiluministeri Mika Poutala.

– Lopetin itse huippu-urheilun vuonna 2018. Jo silloin oli nähtävissä kehitys, joka on sittemmin vain voimistunut: urheilijoilta odotetaan yhä useammin kannanottoja poliittisiin kysymyksiin ja osallistumista erilaisiin ideologisiin kampanjoihin. Olin silloin, ja olen edelleen, sitä mieltä että tämä kehityssuunta ei ole oikea, Poutala kirjoittaa kotisivuillaan.

Poutala korostaa tekstissään, että urheilijan ydintehtävänä on harjoitella ja kilpailla niin hyvin kuin mahdollista. Vaikka urheilijoilla saattaa olla erilaisia velvollisuuksia seuraansa, liigaansa tai sponsoreitaan kohtaan, ne eivät poissulje urheilijan oikeutta omaan vakaumukseen.

– Jokaisella ihmisellä, myös urheilijalla, on oikeus mielipiteeseen, sananvapauteen ja omaan vakaumukseensa. Näitä oikeuksia ei pitäisi joutua puolustamaan ja selittelemään vuonna 2026, Poutala sanoo.

– Silti viime päivien keskusteluissa on nähty jotain hämmentävää. Jos urheilija ei halua osallistua tiettyyn kampanjaan, hänen päätöstään pidetään ongelmana. Sosiaalisessa mediassa vaaditaan selityksiä ja seura joutuu puolustamaan pelaajaa. Tässä sivussa nähtiin jopa ehdotus rikkoa lakia ja syrjiä pelaajaa "väärän" mielipiteen takia. Tämä ei ole vapautta. Tämä on painostamista. Tämä on väärin, Poutala kirjoittaa.

Poutala korostaa, että urheilussa on aina tilaa erilaisille ihmisille, mielipiteille ja maailmankatsomuksille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että urheilijoilla on oikeus kieltäytymiseen.

– Jos urheilusta tehdään ideologisten kamppailujen näyttämö, vaarana on että se alkaa ennemmin jakaa kuin yhdistää. Siksi urheilijoita ei pidä painostaa osallistumaan poliittisiin tai ideologisiin kampanjoihin. Heillä tulee olla vapaus osallistua, tai olla osallistumatta. Se on todellista yhdenvertaisuutta, Poutala päättää.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi