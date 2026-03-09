Suomen liikunta-, kulttuuri- ja urheiluministeri Mika Poutala on ottanut kantaa TPS-hyökkääjä Veli-Matti Savinaisen päätöksen nostattamaan pride-kohuun.
Savinainen joutui kohun keskelle viime lauantaina, kun hän kieltäytyi oman henkilökohtaisen vakauksensa vuoksi pelaamasta TPS:n pride-teemaisessa peliasussa.
Tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua jopa urheiluväen ulkopuolelta. Turun seudun Seta ry:n puheenjohtaja Kirsi Mikkonen ehti jopa vaatia Savinaisen sulkemista pois pelaavasta kokoonpanosta.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta jakoi Instagram-tilillään Savinaisen toimintaa kummastelevan kolumnin. Suomen Jääkiekkoilijat ry puolestaan asettui puolustamaan Savinaista ja tämän oikeuksia mielipiteeseensä.
Nyt oman kantansa asiasta on antanut entinen pikaluistelija ja nykyinen urheiluministeri Mika Poutala.