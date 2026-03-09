Lähi-idän konflikti on ravistellut markkinoita ja asiantuntijan mukaan se tulee näkymään pian myös Euroopassa.
Suomen talouskasvu tulee kärsimään Iranin sodan seurauksena, ennustaa ekonomisti ja Suomalainen työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Brotherus.
– Myrsky saapuu pian Eurooppaan. Suomen hennolle kasvulle uusi vastatuuli, Venäjän talous saa valtavan buustin öljystä. Inflaatiopiikki edessä, keskuspankit odotuslinjalle. Brotherus kirjoittaa X-viestipalvelussa.
Hän listaa päivityksessään The Spectator Index -käyttäjän julkaisemia lukuja, joiden mukaan öljyn hinta on noussut 30 prosenttia ja bensan hinta 14 prosenttia.
Brotherus nostaa esiin myös Aasian pörssien laskusuhdanteen. Niiden lasku on jatkunut maanantaiaamuna, joten Brotheruksen listaamat luvut ovat synkistyneet entisestään.
Juuri tulleen tiedon mukaan Helsingin pörssi on avautunut maanantaina 2,3 prosentin laskuun. Kurssit avautuivat luisuun myös Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa.
Raakaöljyn hinta on tasaantunut reiluun 107 dollariin.
Myös rapakon takana ennuste on tällä hetkellä heikko. Iranin sota on kaksinkertaistanut taantumaodotukset Yhdysvaltain markkinoilla.
Venäjä sen sijaan saa ekonomistin mukaan merkittävän "talousbuustin" öljystä Lähi-idän tilanteen seurauksena. Yhdysvaltojen taloudelle on annettu täysin päinvastainen arvio.
– Markkinaodotus taantumalle tuplaantunut Iranin sodan myötä. En olisi uskonut, välivaalivuonna harvoin kannattaa uhrata äänestäjien talousluottamusta. Ps. Jos USA aivastaa, koko maailma sairastaa, Brotherus kirjoittaa X:ssä.
Brotheruksen arvioista uutisoi ensimmäisenä Verkkouutiset.