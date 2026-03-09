Selkä seinää vasten pelannut Joensuun Kiekko-Pojat voitti Helsingin Jokerit joukkueiden välisen puolieräsarjan viidennessä ottelussa 4–1 ja kavensi voitot 2–3:een.

JoKP saapui Veikkaus Arenalle pakkovoiton edessä. Alkuun näytti, että Jokerit jatkaisi ottelusarjasta tuttua kaavaa ja marssisi taas kotiyleisönsä edessä voittoon.

Okko Kangasniemi vei isännät johtoon avauserässä, mutta kuitenkin vielä saman erän aikana Niko Liiri toi JoKP:n tasoihin.

Toisessa erässä JoKP sai ylivoimansa aikana hurmoksen päälle, vaikka itse ylivoima ei tuottanutkaan vielä maalia. Vain 22 sekuntia Jokerit-jäähyn päättymisen jälkeen Joonas Lohisalo vei kuitenkin vahvan painostuksen päätteeksi joensuulaiset 2–1-johtoon.

Ja vain 33 sekuntia myöhemmin Niilo Suvanto tuplasi Kiekko-Poikien johdon jo kahteen.

Ottelun ratkaisu nähtiin päätöserässä, kun Sakke Vallius naulasi loppulukemiksi 4–1.

Voiton myötä SM-liigahaaveistaan julkisesti puhunut, mutta Mestis-runkosarjassa tylyllä tavalla sukeltanut Kiekko-Pojat piti liiganousuhaaveensa elossa kaventamalla otteluvoitot 2–3:een.

Ottelusarjan kuudes ottelu pelataan keskiviikkona Joensuussa.

Kiekko-Vantaa ja IPK puolestaan etenivät ensimmäisinä joukkueina välieriin. Kiekko-Vantaa kaatoi TUTO:n voitoin 4–1 ja IPK Hermeksen niin ikään voitoin 4–1.