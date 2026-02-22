



Nainen soitteli vuosia hätänumeroon miehensä väkivallasta valittaen – päätyi salahautaan metsätien päähän Luumäkeläisnainen löytyi kevytpeitteellä ja viltillä peitettynä haudasta metsätien päästä. Uhrin löysi metsästyskoira. Julkaistu 22.02.2026 05:45 Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Mies kiisti lähisuhdeväkivallan vuosia. Nyt häntä syytetään taposta. Luumäen syytettyä tappoa edelsivät vuosien aikana useat naisen tekemät ilmoitukset henkirikoksesta syytetyn miehen väkivaltaisuudesta. Nyt naisen epäillään kuolleen aviomiehensä tappamana. Koska ruumis löydettiin luontoon kätkettynä ja pahoin kärsineenä, ei varmuutta kuolinsyystä ole. Mies kiistää syyllistyneensä tappoon. Hän kertoo naisen kuolleen alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukseen ja kertoo järkytyksensä vuoksi vieneensä ruumiin piiloon. Lue myös: Miehelle vaaditaan tuomiota taposta, jonka tekotapaa ei tiedetä Aiemmat hätäpuhelut todisteena Nainen oli vuosien saatossa kertonut miehensä saamista aggressiivisuuskohtauksista ja syyttänyt tätä useasti väkivallasta. Ilmoitukset eivät kuitenkaan olleet edenneet eteenpäin oikeusjärjestelmässä, osaltaan naisen oman toiveen vuoksi: nainen ei vaatinut tapauksissa rangaistusta. Syyttäjä esittää nyt naisen kuolemaan liittyvässä tappo-oikeudenkäynnissä todisteena aiempiin lähisuhdeväkivaltaepäilyihin liittyvät tutkintailmoitukset ja myös lukuisia naisen hätäkeskukseen soittamia puheluita. Niistä osa on viime vuodelta, jona myös epäilty tappo tapahtui. Myös lukuisat todistajat kertovat omia tietojaan tai havaintojaan miehen väitetystä väkivaltaisuudesta tai äkkipikaisuudesta. Lue myös:

Luumäen taposta syytetty suunnitteli piilottavansa vaimonsa ruumiin kansanedustajan luo

Mies väitti hätäpuhelun motiiviksi stressin tuottamisen

Todisteena esitetyistä tutkintailmoituksista ensimmäinen oli jo toukokuulta 2018. Nainen oli soittanut hätäkeskukseen ja kertonut miehensä pahoinpidelleen häntä lyömällä ja kuristamalla.

Poliisipartio löysi pariskunnan jäsenet kummankin noin 1,5 promillen humalassa. Mies vietiin putkaan. Nainen ei vaatinut asiassa rangaistusta.

Mies kertoi pariskunnan riidelleen internetyhteyden katkaisemisesta ja kiisti väkivallan.

– Vaimoni aina kännissä haluaa luoda minulle stressiä ja hän on varmaan sen takia kertonut näin, hän kommentoi vaimonsa kertomusta väkivallasta.

Asia ei edennyt syyttäjälle.

Nainen ajoi humalassa pakoon kotoaan

Seuraava esitutkinta oli vuoden 2019 toukokuulta. Nainen oli soittanut hätäkeskukseen ja kertonut miehensä pahoinpidelleen häntä ja uhanneen tappaa.

Nainen kertoi miehen tarttuneen hänen kurkkuunsa tultuaan illalla makuuhuoneeseen ja huutaneen tappavansa naisen.

– Hän oli ihan kännissä ja hän huusi, että jos hän tappaa minut, niin hän istuu neljä vuotta vankilassa. Hän on ihan sairas ihminen, nainen kertoi kuulusteluissa.

– Kyllä minua pelotti, että mitä hän tekee. Kun hänelle tulee aggressiivinen kohtaus, niin hän ei ymmärrä puhetta. Hän vaan huutaa ja huutaa, nainen kertoi poliisille.

Nainen kertoi saaneensa miehen rauhoittumaan ja sanonut menevänsä vessaan, mutta paenneensa sen sijaan autolta paikalta ilman kenkiä. Nainen oli paennut autolla paikalla noin puolen kilometrin päässä sijaitsevalle bussipysäkille. Hän oli puhallutettaessa lähes kahden promillen humalassa.

Hätäkeskukseen soittaessa hän kuvaili olevansa hätäkeskuksen "kanta-asiakas". Aamuyöllä nainen soitti hätäkeskukseen uudelleen kertoen miehen pyrkivän sisälle ja uhkaavan rikkoa oven tai ikkunan. Mies vietiin putkaan.

Nainen kertoi aiemmin saman vuoden keväällä paenneensa miehensä väkivaltaa naapurille.

Nainen ei vaatinut asiassa miehelle rangaistusta. Hän kertoi syyksi sen, että he ovat naimisissa ja hän joutuisi itse maksamaan miehensä saamat sakot.

Mies väitti kuulusteluissa vaimonsa valehtelevan väkivallasta.

Erilaiset kertomukset

Seuraava tapaus koski toukokuuta 2022. Hätäkeskukseen soittanut nainen kertoi entisen miehensä pahoinpidelleen häntä nyrkillä ja rikkoneen hänen puhelimensa edellisenä päivänä sekä seuraavana päivänä tulleen paikalle ja lyöneen häntä nyrkillä kasvoihin.

Nainen kertoi pariskunnan eronneen kolmisen vuotta aiemmin, mutta olleen säännöllisesti tekemisissä keskenään muun muassa talon hoitoon liittyen.

Mies kiisti rikoksen.

– [Nainen] on itse kännissä sekoillut ja kaatunut maahan sekä saanut vammat siten, hän vastasi kuulusteluissa poliisille.

Nainen peruutti vaatimuksensa rangaistuksesta eikä poliisi jatkanut esitutkintaa pahoinpitelystä asian vähäisyyteen vedoten.

– [Nainen] ilmoitti, ettei hänellä ole asiassa mitään vaatimuksia ja että tämän tapauksen jälkeen ei ole enää ollut riitaa ja ovat sen jälkeen olleet kesän yhdessä töissä. Lisäksi hän totesi että mieheni katuu tätä ja pyytänyt usein anteeksi, poliisin päätöstä koskevissa papereissa kerrotaan.

Mies: Hätäpuheluiden syynä mustasukkaisuus

Seuraavan kerran poliisi kävi todisteiden mukaan selvittämässä asioita lokakuussa 2024. Nainen oli soittanut hätäkeskukseen ja kertonut miehen tulleen hänen luokseen aamuyöstä uhkailemaan tappamisella. Hän kertoi miehen myös aiemmin lyöneen ja potkineen häntä.

Mies kiisti väkivallan. Hän kertoi olleensa naisen kanssa syömässä ja juomassa sisällä ja naisen kaatuneen asunnossa miehen viedessä puita saunaan. Hän kiisti myös uhkailun, ja kertoi tulleensa asunnolle luvan kanssa.

Hän sanoi poliisille naisen kertovan pahoinpitelyistä vitsillä.

– Hän ajattelee, että jos minä en nuku hänen kanssaan niin nukun sitten putkassa. Hän on mustasukkainen minusta ja valehtelee koko ajan, mies sanoi kuulusteluissa.

Nainen ei vaatinut miehelle rangaistusta. Hän kertoi miehen alkaneen saada jotain vuosia aiemmin aggressiivisuuskohtauksia, ja naisen mielestä miehen pitäisi mennä niiden takia lääkäriin.

Kuulusteluissa kävi myös ilmi, että nainen oli laittanut avioeropaperit vireille Venäjällä. Suomessa pariskunta oli kuitenkin virallisesti avioliitossa. Miehen kanta suhteen laatuun oli hieman erilainen.

– [Nainen] on minun vaimoni. Olemme naimisissa ja minulla on kaksi taloa. Kysyttäessä miksi rikosilmoituksessa puhutaan ex-puolisosta niin vastaan, että hän valehtelee. Olemme olleet naimisissa kauan, mies sanoi kuulusteluissa.

Lue myös: Tästä syystä moni tekee kuin Satu ja palaa väkivaltaiseen suhteeseen

Puolustus: Mies ei ole väkivaltainen

Nyt miestä syytetään naisen taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Mies kiistää henkirikoksen, kertoen naisen kuolleen hänen syliinsä päihdemyrkytyksen seurauksena.

Miehen puolustuksen vastauksessa todetaan, että syyttäjä yrittää luonnetodistelulla osoittaa, että mies olisi väkivaltainen.

– [Mies] on kyllä temperamenttinen ja kovaääninen ja yliauttavainen, mutta ei väkivaltainen, puolustus vastaa.

