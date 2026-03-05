Miestä epäillään useista rikoksista. Uhkaavasta miehestä tuli poliisille useita ilmoituksia sunnuntai-iltana.

Keski-Suomen käräjäoikeus määräsi vangittavaksi miehen, jota epäillään viime sunnuntaina Jyväskylässä tapahtuneesta väkivaltarikoksesta.

Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä ryöstöstä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja laittomasta uhkauksesta.

Tapahtumat saivat alkunsa sunnuntai-iltana yksityisasunnosta Jyväskylän Keltinmäessä.

Poliisi sai kuulla tapahtumista, kun se sai ilmoituksen, jonka mukaan miehen oli nähty jahtaavan puukko kädessä naista Helokantiellä. Mies tunsi naisen entuudestaan.

Pian tuli uusia ilmoituksia siitä, että Keltinmäen Salessa oli nähty uhkaavasti käyttäytynyt mies puukko kädessään. Mies oli näyttänyt teräasetta asiakkaalle ja yrittänyt anastaa toiselta asiakkaalta kuulokkeet. Tilanteesta ei seurannut asiakkaille vammoja.

Vastahankaista puukkomiestä ammuttiin kiinniotettaessa

Poliisi käytti miehen kiinniotossa ampuma-asetta ja etälamautinta.

– Poliisin saapuessa paikan päälle poliisi käskytti uhkaavasti käyttäytynyttä miestä, mutta hän ei totellut poliisin käskytystä. Poliisi joutui käyttämään ampuma-asetta ja etälamautinta tilanteessa, kertoo poliisi tiedotteessa.

Mies sai tapahtumapaikalla ensiapua ja hänet on toimitettu sairaalahoitoon.

Poliisi aseenkäytön tutkinnasta ja tiedotuksesta vastaa Valtakunnan syyttäjän toimisto.