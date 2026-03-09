SCL Tigersin suomalaishyökkääjä Hannes Björninen loukkaantui ikävästi Sveitsin liigassa maanantaina.
Loukkaantumiseen johtanut tilanne syntyi, kun Zürichin pelaajaa taklannut Tigers-puolustaja Phil Baltisberger menetti tasapainonsa ja liukui suoraan Björnisen jalkoihin.
Björninen pääsi omin avuin kaukalosta, mutta ei kyennyt varaamaan painoa vasemmalle jalalleen. Lopulta Björninen talutettiin tuettuna pukukoppiin jatkotutkimuksiin.
Käynnissä oleva ottelu on Sveitsin liigan runkosarjan viimeinen.
Katso ikävä tilanne pääkuvan videolta.