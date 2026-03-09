Kaksi miestä on vangittu epäiltynä useista väkivaltarikoksista Saarijärvellä Keski-Suomessa.
Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut eilen sunnuntaina kaksi miestä todennäköisin syin epäiltynä Saarijärvellä viime viikon alussa tapahtuneista väkivaltarikoksista. Asiasta kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.
Poliisi tutkii rikoksia tällä hetkellä nimikkeillä tapon yritys, törkeä pahoinpitely, törkeän pahoinpitelyn yritys sekä törkeä ampuma-aserikos. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä.
Poliisi epäilee tässä vaiheessa, että kaksi miestä on kohdistanut väkivaltaa ennestään tuntemiinsa ihmisiin viime tiistain ja keskiviikon välisenä aikana omakotitalossa ja rivitalossa Saarijärvellä.
Lue lisää: Poliisilla oli monen partion tehtävä Saarijärvellä – useita sairaalaan
Väkivallan tekijät käyttivät poliisin mukaan ampuma-aseita sekä muita astaloita.
Uhrit saivat vammoja, mutta kenelläkään ei ole poliisin mukaan hengenvaaraa.
Poliisi jatkaa rikosten tutkintaa muun muassa teknisellä tutkinnalla ja asianosaisten kuulusteluilla ja selvittää esimerkiksi tapahtumien motiivia.
Kuulusteluissa epäillyt ovat joltain osin selvittäneet tapahtumien kulkua.
Poliisin mukaan se ei voi tiedottaa asiasta tässä vaiheessa enempää tutkintaa vaarantamatta.