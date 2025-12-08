Poliisi epäilee Savonlinnan tulipalosta 22-vuotiasta tulipalossa kuolleiden lasten isää.
Hätäkeskus sai lauantaina 6. joulukuuta aamukahdeksalta ilmoituksen suuresta rakennuspalosta Savonlinnan Louhella.
Noin sataneliöinen omakotitalo oli ilmiliekeissä viranomaisten saapuessa paikalle.
Poliisi on ottanut kiinni 22-vuotiaan miehen, jota epäillään alustavasti neljästä taposta ja törkeästä tuhotyöstä. Epäilty mies on poliisin mukaan talosta kuolleena löytyneiden lasten isä.
– Tässä vaiheessa asiaa tutkitaan tuhotyönä ja tappona. On mahdollista, että rikosnimikkeet lieventyvät tutkinnan edetessä, kertoo tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Teemu Värtinen Itä-Suomen poliisista.
Poliisi on kuulustellut epäiltyä maanantaina aamupäivällä ja jatkanut rikospaikan teknistä tutkintaa ja kuullut silminnäkijöitä.
Alustavan esitutkinnan ja palopaikalla tehtyjen havaintojen perusteella poliisi epäilee tässä vaiheessa paloa tahallaan sytytetyksi.
