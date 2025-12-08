MTV:n tietojen mukaan Savonlinnan neljästä taposta epäilty 22-vuotias mies on tuomittu puolisonsa pahoinpitelyistä. Väkivallan uhriksi joutunut nainen kuoli lastensa kanssa räjähdysmäisesti levinneessä tulipalossa.

MTV:n tietojen mukaan epäilty ei ollut kirjoilla samassa osoitteessa naisen kanssa palon tapahtumahetkellä. Nainen asui omakotitalossa kolmen pienen lapsensa kanssa.

Mies on saanut kaksi tuomiota lastensa äidin pahoinpitelystä. Pahoinpitelyt ovat tapahtuneet loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana.

Mies löi naista kasvoihin ainakin kahtena eri kertana. Lisäksi hän veti väkisin naista autoon, mikä aiheutti naiselle kipua. Osapuolet seurustelivat keskenään tapahtuma-aikaan.

Oikeus tuomitsi miehen 60 päiväsakkoon, josta hänelle kertyi maksettavaa 360 euroa.

Tuomioon sisältyi kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen elokuussa 2023.

Mies oli ajanut poliisiautoa vastaan yli sadan kilometrin tuntivauhtia 80 nopeusrajoitusalueella. Tämän jälkeen hän oli yrittänyt hämätä poliisia ajamalla läheiselle hiekkatielle, jossa oli vaihdettu kuljettajaa.

Tänä vuonna mies sai jälleen tuomion ajokortitta ajamisesta jäätyään viime huhtikuussa ratin takaa liikenteestä. Rangaistus oli 40 päiväsakkoa, josta hänelle kertyi minimituloilla maksettavaa 240 euroa.

Taustalla 14-vuotiaan raiskaus

Vuonna 2023 mies tuomittiin raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikokset tapahtuivat syyskuussa 2019, jolloin mies oli 16-vuotias.

Oikeuden mukaan tuomittu sopi tapaamisen tapahtuma-aikaan 14-vuotiaan tytön kanssa bussipysäkille. Sitten hän tönäisi tytön maahan, peitti tämän suun kädellään ja alkoi riisumaan tytön vaatteita.