Helsingissä tapahtui kesäkuussa 2024 järkyttävä henkirikos, jossa 41-vuotias äiti nälkiinnytti pienen vauvansa hengiltä.

Kun poliisit menivät paikan päälle luhtitaloasuntoon Vuosaaressa, he löysivät kahdeksankuukautisen vauvan kuolleena. Vauvassa ei ollut varsinaisia väkivallan merkkejä, mutta hän näytti selvästi kuivuneelta ja aliravitulta.

Poliisitutkinnassa selvisi, että äiti oli jättänyt lähes kolmen viikon ajan antamatta lapselleen ruokaa ja juomaa.

– Vaikea ajatella paljon julmempaa tekoa kuin aiheuttaa avuttomalle henkilölle, pienelle lapselle noin pitkäkestoista kärsimystä ja varsinkin kun sen tekee oma äiti, sanoo rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisilaitokselta Rikospaikan haastattelussa.

Poliisi selvitti tarkasti äidin ja vauvan liikkeet ennen tragediaa.

Viimeinen varma havainto lapsesta oli toukokuun lopulta, jolloin äiti oli käynyt vauvan kanssa Helsingissä akvaariokeskuksessa. Kuvien perusteella lapsi oli tuolloin hyväkuntoinen ja hymyilevä. Tämän jälkeen lasta ei enää nähty ulkona, vaan hän oli asunnossa kuolemaansa asti.

– Tämän perusteella arvioimme, että tekoaika alkoi siitä ja hyvin pian sen jälkeen naapurit alkoivat kuulla epätavallisen voimakasta itkua asunnosta.

Muutamat naapurit kävivät naisen kotiovella kysymässä, onko kaikki kunnossa, kun vauva itkee niin paljon. Äiti vakuutti kaiken olevan kunnossa.

Yksi naapureista soitti hätäkeskukseenkin, mutta poliisia ei lähetetty paikalle, koska tälläkin kertaa äiti vakuutti naapurille, ettei mitään hätää ole.

Viimeisen viikon aikana ennen lapsen kuolemaa itku väheni, mikä saattoi laskea naapurien huolta.

– Kaikessa karmeudessaan kyse oli todellisuudessa siitä, että lapsi heikkeni niin, ettei hän enää jaksanut itkeä, Lindholm sanoo.

Vauvan paino oli pudonnut merkittävästi

Neuvolapapereista kävi ilmi, että lapsi oli puolen vuoden iässä painanut 9 kiloa, mutta kuollessaan kahdeksankuukautisena hän painoi enää 7 kiloa. Painonpudotus oli merkittävä. Poliisin mukaan oli suoranainen ihme, että vauva pysyi hengissä useamman viikon ilman ravintoa tai nestettä.

Rikosnimike jutussa muuttui jo tutkinnan alkupäivinä taposta murhaksi. Teko vaikutti erityisen raa’alta ja julmalta pientä lasta kohtaan.

– Kysymys on pienestä lapsesta, joka on täysin puolustuskyvytön ja täysin hoitavan äidin armoilla. Se kärsimys, mitä lapsi on kokenut, on ollut pitkäaikaista eikä äiti ole tehnyt mitään. Äidillä olisi ollut joka ikinen sekunti mahdollisuus tehdä asioita toisin, mutta hän ei sitä kuitenkaan tehnyt, Lindholm luonnehtii.

Vauvan isä ja äiti olivat eronneet pian lapsen syntymän jälkeen. Äiti oli yhtäkkiä muuttanut pois perheen yhteisestä kodista, ja isän yhteys äitiin ja poikaan katkesi.

Nainen eristäytyi ja eli hyvin sulkeutunutta elämää vauvan kanssa. Hänellä oli vain muutamia ystäviä Suomessa.

Äiti kiisti läpi tutkinnan syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Hän käyttäytyi kuitenkin jatkuvasti asiallisesti ja rauhallisesti.

Naiselle tehtiin mielentilatutkimus, jossa hänet todettiin syyntakeettomaksi.

Helsingin käräjäoikeus totesi viime kesäkuussa 41-vuotiaan naisen syylliseksi murhaan, mutta syyntakeettomana hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Nainen määrättiin jo aiemmin tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon.